Tost: “Puntiamo a vincere un’altra gara”

Il team principal dell’AlphaTauri ha recentemente ribadito gli obiettivi del team. In particolare, si augura di poter collezionare un’altra vittoria durante la stagione 2021. In passato il team di Faenza ha ottenuto due vittorie, entrambe a Monza. La prima risale al 2008, quando Sebastian Vettel ha tagliato il traguardo per primo dopo aver corso una splendida gara sotto l’acqua. Invece, la seconda è arrivata l’anno scorso dopo l’elettrizzante gara di Pierre Gasly.

L’anno scorso l’AT01 si è mostrata essere una monoposto competitiva, regalandoci lotte entusiasmanti. Ai colleghi della Gazzetta dello Sport, Tost ha assicurato che la vettura 2021 sarà ancora più veloce. Infatti, ha così dichiarato: “Quest’anno la macchina sarà migliore. Spero di poter raccogliere almeno un trofeo del vincitore nel 2021. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di vincere”.

please welcome the newest addition to the AlphaTauri family, the AT02! 🔥

did we bring the heat? pic.twitter.com/hW6jNYImkG

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 19, 2021