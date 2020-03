Tost: “In Italia situazione insolita”

Le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus hanno condizionato il team, ha spiegato l’austriaco

Il team principal di AlphaTauri, Franz Tost, ha raccontato a Speedweek le difficoltà incontrate al ritorno in Italia dopo la trasferta in Australia.

“Tornare è stato problematico. In Italia quasi tutti i voli per Bologna erano stati cancellati. La maggior parte del team è dunque volata da Melbourne a Dubai e poi a Nizza, e da lì ha preso un autobus per Faenza. Io ho avuto la fortuna di prendere uno degli ultimi voli disponibili da Dubai per Roma. Riportare a casa la squadra è stata una grande sfida, ma ci siamo riusciti. Ora tutto la squadra è in Italia“.

“È tutto davvero insolito: quando sono andato in macchina da Roma a Faenza, due ore di strada, avrò incontrato in tutto venti automobili. L’autostrada era vuota. E anche in città non si vede nessuno, sono tutti chiusi in casa. È davvero tutto spaventoso, guardi dalla finestra e non vedi anima viva. Siamo abituati ad un’Italia meta del turismo, agli italiani socievoli. Ora è spettrale“.

DIFFICOLTÀ GIÀ NEI TEST

“Già in anticipo rispetto ai test di Barcellona avevamo detto ai dipendenti provenienti dalle zone rosse, Lombardia e Veneto, di restare a casa e lavorare da lì. Abbiamo poi cancellato tutte le visite, sia dei fornitori che degli ospiti. Ci siamo isolati un po’ e finora ha funzionato”, ha concluso Tost.