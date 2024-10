Scatta il pignoramento dei beni, quella multa che vale quanto casa tua e che ti sei dimenticato di pagare

Ti pignorano tutto, nessuna pietà per i trasgressori. Ecco cosa succede se ti dimentichi di pagare proprio quella multa.

Pugno di ferro per tutti coloro che non pagano le multe che sono state elevate per avere infranto le regole del codice della strada. Provvedimenti molto più severi, per coloro che non rispettano le date dei pagamenti.

Sappiamo bene che di recente il governo italiano è intervenuto sul codice della strada, a tanta di trasferire i procedimenti per coloro che mettono in pericolo se stessi e gli altri con comportamenti sbagliati al volante.

Tutto questo però sembrano essere sufficiente e adesso essere presi di vita sono coloro che agisco irregolarmente, in quanto non pagano le multe che avvengono loro elevate.

Ricordiamo i distorsioni del metodo che il sistema italiano e quello mondiale utilizza per evitare che le regole vengono infrante in maniera ripetuta. Ecco cosa succede se non vengono pagate.

Per chi non paga le multe sono previsti provvedimenti severi

Entro 90 giorni dall’inflazione commessa si riceverà la multa presso il proprio domicilio, nel caso in cui questo non avvenga è possibile richiedere annullamento della sanzione nel caso in cui arrivasse tardivamente. Questa è la regola generale, nel momento in cui arriva la comunicazione sarà indicata anche il termine per il pagamento, che in genere è di 60 giorni. Quando si riceve una violazione del codice della strada e si decide di non pagarla, senza fare opposizione, ovvero ci si dimentica di saldarla si rischiano dei provvedimenti molto severi.

Ad oggi lo Stato italiano ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti dei trasgressori e di coloro che non provvedono ai pagamenti. Quando non si provvede al saldo il comune il prefetto preparano il ruolo ovvero iscrivono colui non ha pagato nell’elenco dei debitori, successivamente arriverà la cartella di pignoramento.

Cosa possono migliorare e in che misura

Quando si riceve la cartella di pagamento, non solo si va incontro al pignoramento dei propri beni e all’iscrizione ad ipoteca di eventuali immobili, ma si dovrà pagare una somma maggiore per via degli interessi e delle spese di notifica. Dal momento della recensione della cartella si hanno altri 60 giorni per il pagamento, altrimenti si avviano le procedure di recupero.

Il primo rischio è quello del fermo amministrativo del mezzo, il secondo pericolo è quello di eventuali ipoteca sulla casa, che avviene solo nel caso in cui si superano i 20.000 € di multa. Infine nel caso in cui il debito sia volto alto possono migliorare stipendio e pensione, della esclusiva misura di 1/5.