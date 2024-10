Il Progetto 162A del Biscione, detto anche Alfa 90 | Se l’hai guidata sei stato fortunato, ecco perché era così speciale

L’Alfa Romeo 90 è stata un’auto sottovalutata, un gioiello nascosto tra le berline degli anni ’80. Un esempio di sportività ed eleganza

L’Alfa Romeo 90, frutto del Progetto 162A, è un’auto che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Chi ha avuto la fortuna di guidarla, ne ha sicuramente apprezzato le qualità. Lanciata nel 1984, questa berlina rappresentava un punto di svolta per il Biscione, un tentativo ambizioso di coniugare sportività ed eleganza in un formato più tradizionale. Nata in un periodo di transizione per Alfa Romeo, la 90 si trovò a dover colmare il gap tra la gloriosa Alfetta e la futura 164. Nonostante la sua breve vita commerciale (solo tre anni), riuscì a conquistare un pubblico affezionato grazie a un mix di caratteristiche uniche. Le linee squadrate e i volumi ben proporzionati, opera di Bertone, conferivano all’Alfa 90 un’eleganza sobria e senza tempo. L’auto sfoggiava un frontale aggressivo e un posteriore muscoloso, elementi che la distinguevano dalla concorrenza.

Alfa Romeo 90 un’auto davvero speciale

L’Alfa 90 era speciale perché riusciva a coniugare le emozioni tipiche del marchio con la praticità di una berlina. Era un’auto per chi cercava un’alternativa alle tedesche, un’auto con un carattere forte e deciso, ma allo stesso tempo raffinata ed classica. Sotto la sua veste elegante, la 90 nascondeva un cuore sportivo. Le versioni equipaggiate con il V6 Quadrifoglio Oro offrivano prestazioni brillanti e un sound inconfondibile, in grado di emozionare anche gli appassionati più esigenti. Ma la 90 non era solo un’auto per il weekend. Grazie al suo comfort e alla sua versatilità, si rivelava perfetta anche per l’uso quotidiano. Negli anni quest’auto è diventata un’icona di stile. Il design della 90 è invecchiato straordinariamente bene. Ancora oggi, a distanza di decenni, questa vettura attira sguardi ammirati grazie alle sue linee pulite e proporzionate.

Un’eredità che vive: il mito continua

Nonostante la sua produzione sia cessata prematuramente, l’Alfa 90 continua a essere apprezzata dagli appassionati. Il suo design, la sua meccanica e il suo carattere l’hanno resa un’icona del marchio, un’auto che ancora oggi suscita emozioni. Negli ultimi anni, l’interesse per l’Alfa 90 è notevolmente cresciuto, tanto che i modelli più ricercati e in buone condizioni hanno visto aumentare considerevolmente il loro valore sul mercato delle auto d’epoca. Molti appassionati si dedicano al restauro di questi modelli, riportandoli al loro antico splendore e garantendo loro una nuova vita. Esistono anche numerosi club e comunità online dedicati all’Alfa 90, dove gli appassionati possono condividere la loro passione, scambiarsi informazioni e organizzare eventi.