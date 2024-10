Revisione, la prossima volta compila questo foglio: hai diritto a una riduzione di 30 euro

Se vuoi un risparmio di 30 euro sulla revisione della tua automobile, allora non dimenticare di compilare questo foglio.

Ogni automobilista è obbligato a sottoporre la propria vettura alla regolare revisione periodica ogni due anni, ovvero dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, con un successivo intervallo di tempo regolare.

La revisione auto serve a controllare effettivamente il mezzo che circola in strada, rispetti i requisiti minimi per non essere considerati irregolari. Quello che in genere si va a controllare l’impianto frenante, il livello di illuminazione e le emissioni.

Negli ultimi anni anche la revisione dell’automobile ha subito un aumento di prezzo. Si stima che in media sul territorio italiano essa richiede un esborso di circa 80 €.

Ma sembra che ci sia un modo per poter risparmiare.

Per la revisione auto il risparmio una questione di scelta

La maggior parte degli automobilisti, decide di sottoporre la propria vettura revisione regolare recandosi presso le officine autorizzate. Non si può scegliere una qualsiasi officina meccanica, in quanto esse devono essere dotate del macchinario corretto, per poter provvedere al controllo della vettura stessa. Inoltre, devono avere la possibilità di comunicare in tempo reale con la motorizzazione civile affinché il libretto di circolazione dell’auto possa essere immediatamente aggiornato.

Solo in questo modo si potrà evitare che ad eventuale controllo delle forze dell’ordine, si risulti di non aver superato la revisione periodica. Per tutti coloro che circolano strada senza rispettare l’obbligo di provvedere all’obbligo previsto dal codice della strada, rischia di non solo una multa molto salata, ma anche il sequestro del mezzo fino a quando non lo si sottopone effettivamente alla procedura. Ma ci sarebbe un modo per risparmiare almeno 30 € su quello che è il prezzo dell’intervento del meccanico.

Un solo modulo per risparmiare sulla revisione

Probabilmente solo in pochi a saperlo poi ci sarebbe un modo che effettivamente ti permette di risparmiare 30 € la revisione auto. Considerando entrambi il bisogno di riuscire a ridurre i costi più possibile, questa potrebbe essere una notizia veramente molto importante. Come accennato in precedenza, la maggior parte degli automobilisti si reca presso gli uffici autorizzate, senza sapere che possono decidere di fare la revisione periodica dell’auto, presso gli uffici della potenzia motorizzazione civile.

In questo specifico caso, si dovrà procedere con la compilazione del modello TT 2100 per richiedere appunto la revisione, allegando l’attestazione di versamento di 45 € sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri, per la prenotazione della prova e la visita del veicolo.