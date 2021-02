Tost: “I piloti non dovrebbero guadagnare milioni”

Franz Tost si è lamentato degli stipendi troppo alti con cui vengono pagati i piloti

Lo stipendio dei piloti è tornato ad essere un tema caldo nel paddock di Formula 1, soprattutto dopo la riduzione del budget cap. Il dibattito sul tema ha portato a due schieramenti netti. Da un lato c’è chi crede che i piloti guadagnino troppo, come Helmut Marko e Franz Tost; mentre dall’altro c’è chi crede che abbiano tutto il diritto di richiedere uno stipendio alto per via dei rischi che corrono ogni weeeknd.

Di questa idea è anche Felipe Massa, che recentemente ha giustificato Hamilton affermando che merita un trattamento speciale per il talento e i risultati ottenuti in Formula 1. Invece, il team principal dell’AlphaTauri ritiene che i piloti non dovrebbero ricevere milioni per il loro lavoro e che sarebbe meglio investire quei soldi nello sviluppo della vettura.

📝 Comunicato stampa del rinnovo di Lewis Hamilton. Il rinnovo è solo per 1 anno (2021). Il mercato piloti sarà bollente in ottica 2022 👀#F1 pic.twitter.com/fwCFHdcWa5 — F1world (@f1world_it) February 8, 2021

”PERCHÈ TUTTI QUEI SOLDI PER I PILOTI?”

In uno dei momenti più difficili che la Formula 1 abbia mai affrontato Tost ha espresso il suo parere sulla questione relativa al salario. All’agenzia di stampa tedesca GGM ha così spiegato: “I piloti dovrebbero ricevere qualcosa, ovviamente, ma non dovrebbe mai esserci una discussione su milioni”.

In conclusione ha poi aggiunto: “Abbiamo limiti di costo per le auto, per i team, per i motori. Perché c’è una quantità infinita di denaro per i piloti? Direi che possiamo scegliere: o investiamo i soldi sulla monoposto per renderla competitiva, oppure sui piloti. Se sei un pilota da corsa dovresti preferire venissero investiti sulla vettura”.