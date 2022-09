Test Pirelli per pneumatici 2023

Giappone e Stati Uniti. Suzuka e Austin. Saranno questi due i circuiti indicati da Pirelli nei quali le sessioni di prove libere 2 saranno allungate di 30 minuti per dare la possibilità all’azienda italiana di mettere alla prova i loro nuovi pneumatici. Pirelli, infatti, sta lavorando ad un cambio gomme per la prossima stagione, con l’obiettivo di ridurre maggiormente il sottosterzo, essendo che la maggior parte dei piloti nel paddock lamenta questo feeling sugli pneumatici di quest’annata. Già nell’arco della stagione non sono mancati dei test che Pirelli ha condotto con singoli team, ma prima di poter lanciare ufficialmente il nuovo prodotto, l’azienda produttrice vuole poter condurre delle disamine più approfondite.

Grazie, dunque, al lavoro di Mario Isola – direttore della sezione Motorsport di Pirelli – tutte le scuderie in griglia avranno la possibilità, anticipata, di testare il nuovo design previsto sui futuri set di gomme. Nell’eventualità in cui dovesse piovere in uno dei due Gran Premi precedentemente citati, la sessione di prova Pirelli verrà recuperata nel GP del Messico. La mezz’ora aggiuntiva concessa permetterà così ai team di sfruttare ugualmente le prove libere per la loro normale preparazione al weekend di gara.

🗞️ Formula 1’s second free practice sessions at the Japanese and United States Grand Prixs are to be extended by 30 minutes so that teams can trial prototype versions of the 2023 Pirelli tyres.

Confirmed by Mario Isola, Pirelli’s head of car racing and F1. pic.twitter.com/snVvJWgidd

