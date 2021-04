Test Pirelli: Alonso ha completato i giri necessari in Bahrain

Fernando Alonso ha concluso i test Pirelli per lo sviluppo degli pneumatici da 18 pollici che si utilizzeranno dal 2022

La stagione 2021 è appena iniziata, ma già si pensa al 2022. Con il cambio di regolamento, saranno di diverso tipo anche gli pneumatici delle monoposto: nella stagione 2022 si passerà dagli attuali 13 pollici a 18. Ed è per questo che tutte le squadre in griglia dovranno provarli e testarli, in modo tale da avere già diverse informazioni su cui basarsi. Lo spagnolo Alonso ha già concluso i suoi test Pirelli, completando nella giornata di giovedì ben 144 giri sul circuito del Sakhir.

Ma l’asturiano non è stato l’unico a testare gli pneumatici da 18 pollici in Bahrain: mercoledì ha girato in pista il suo compagno di scuderia, Esteban Ocon, completando ben 100 giri. Il martedì, invece, il circuito di Sakhir ha visto protagonisti i due piloti di Scuderia Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno completato 141 giri di pista.

LE PAROLE DI ALONSO

Le sensazioni di Alonso sono state decisamente positive: “È stata una grande giornata di test Pirelli sul Circuito Internazionale del Bahrain e le nuove gomme si sentono già bene, ho avuto ottime sensazioni. È una fase di sviluppo incoraggiante. Spero che con tutti i giri che abbiamo fatto possiamo aiutare Pirelli a svilupparsi e a capire ancora meglio le gomme. È stata una giornata ben gestita sia dalla squadra sia da Pirelli stessa. Abbiamo raccolto alcune informazioni davvero utili”.

Si guarda già al 2022, e le impressioni di Alonso sono state favorevoli. I test Pirelli sono stati particolarmente utili per le squadre che hanno già effettuato le prove, e sarà importante raccogliere tutte le informazioni possibili per migliorare sempre più nello sviluppo. Prossimo appuntamento con i test Pirelli a Imola, il 20 e 21 aprile. Questa volta toccherà, invece, a Mercedes scendere in pista ed entrare in azione.