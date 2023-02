Test Bahrain, Sainz commenta i risultati Ferrari

Carlos Sainz commenta con soddisfazione i risultati ottenuti durante i test pre-stagionali che si stanno svolgendo al Bahrain International Circuit. Dopo aver concluso nella mattinata di oggi in prima posizione, il pilota spagnolo ha raccontato le sensazioni provate in pista

Si è conclusa la seconda giornata dei test pre-stagionali in Bahrain, con un Carlos Sainz soddisfatto della sua SF-23. Dopo aver lasciato il volante al suo compagno di squadra, Charles Leclerc, il pilota #55 ha espresso le sue sensazioni in pista: “Sta andando tutto bene , stiamo testando molte cose, migliorando la macchina il più possibile ed esplorando diverse finestre di lavoro. Sto imparando molto , mi sto divertendo e speriamo che a poco a poco continueremo a progredire” ha dichiarato a SoyMotor.com .

La Ferrari ha mostrato una vettura ancora sofferente col porposing. Le immagini di Leclerc nella giornata di ieri, mostrano un forte saltellamento nel rettilineo, e un eccessivo sovrasterzo, che fanno pensare ad una monoposto “nervosa“. Un problema avuto anche da Sainz, il quale ha dichiarato: “Tutte le macchine continuano a sobbalzare un po’, La FIA pensava che non ci sarebbe più stato un rimbalzo, ma se le squadre vogliono possono farle rimbalzare ancora, questo perchè lo reputano un fattore importante in termini di performance”

Red Bull o Mercedes? Sainz ha le idee chiare su chi sarà il rivale principale da battere

In questi test, importanti sia per i team che per i piloti, il pilota spagnolo ha già prefissato che dati raccogliere in vista della prima gara della stagione: “Il mio obiettivo è approfittare di questi test per sapere esattamente come voglio andare con quegli assetti e gare stile di guida, cosa che purtroppo l’anno scorso, per un motivo o per l’altro, non sono riuscito a fare” ha affermato – “Il mio obiettivo numero uno è quello, poi se la macchina vincerà o meno lo scopriremo nella prima gara “

Per quanto riguarda i suoi principali avversari, Red Bull e Mercedes, Sainz indica la scuderia di Milton Keynes come la più veloce: “Loro erano già più veloci di noi l’anno scorso, quindi se hanno fatto un passo avanti sarà difficile discuterne, ma questo è il nostro obiettivo, fare un passo più grande di loro ed essere al loro livello“. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere la prossima settimana, dove tutti i team andranno a togliere ogni segreto, e sveleranno il loro reale potenziale