Cosa aspettarsi dai test del Bahrein?

Quasi tutte le squadre hanno già girato, ad eccezione di Alpine e Williams, nel noto ‘filming day’

L’attesa per il ritorno in pista della Formula 1 è ormai finita. A partire da questo mercoledì e fino a venerdì, i dieci team in griglia torneranno a correre nelle sessioni ufficiali. Tutti hanno potuto fare diversi giri con le loro nuove auto – ad eccezione di Alpine e Williams – in quelli che sono conosciuti come ‘filming days’.

Le dieci squadre che compongono lo schieramento hanno già effettuato tutte le presentazioni ufficiali. L’idea per il 2024, con ancora due anni davanti ai regolamenti entrati nel 2022 e che cambieranno radicalmente nel 2026, era quella di avvicinarsi al concetto Red Bull. La squadra di Milton Keynes è stata la più dominante della storia, ottenendo 21 delle 22 possibili vittorie nella gara della domenica. Max Verstappen ha vinto il titolo, raddoppiando i punti del secondo classificato, il suo compagno di squadra, ed è diventato il “record”. Quindi il resto delle squadre non vuole più emulare quel successo, ma piuttosto rendere le cose più complicate per gli attuali campioni del mondo.

Una missione che inizierà con i test precampionato

Nei test del Bahrein, tutti metteranno le carte in tavola anche se per svelare tutti i segreti vorranno aspettare ancora una settimana, quando si svolgerà il Gran Premio del Bahrein. Le squadre hanno gradualmente scoperto le loro carte nei “giorni delle riprese”. Solo Alpine e Williams, infatti, si sono ‘astenuti’ dal provare la propria vettura in questi primi test, che permettono ai team di percorrere 200 chilometri affinché i piloti possano avere le prime sensazioni con la vettura. Ma quali ‘segreti’ hanno mantenuto le squadre per il 2024? È troppo presto per saperlo, ma i test saranno il primo test prima che inizi la vera battaglia in pista. Quello che è certo è che la griglia sarà esattamente la stessa dello scorso anno, con gli stessi piloti e team, ma con due cambi di nome.

La Red Bull ha un asso nella manica . Il concetto ‘no pontoons‘, che la Mercedes ha cercato di divulgare senza successo nelle ultime due stagioni, potrebbe essere la strada che intraprenderà ora l’attuale campione del mondo. E tutto questo con un occhio di riguardo a Christian Horner, la cui indagine per comportamento inappropriato potrebbe concludersi nelle prossime ore, o addirittura nei test del Bahrein, secondo il Times.

Aston Martin e McLaren giocano l’una contro l’altra

Anche se l’anno scorso finirono rispettivamente quinto e quarto tra i Costruttori, nonostante il grande vantaggio che quelli di Silverstone erano riusciti ad accumulare ad inizio stagione. Entrambe le squadre continuano a lottare per il podio o, almeno, questa è la speranza che hanno per il 2024. Ed entrambi arrivano ai test con qualche “sorpresa”.

La squadra di Fernando Alonso ha presentato dei pontoni con l’entrata più piccola vista finora che fanno ben sperare per i test in Bahrein: dovrebbero migliorare le prestazioni aerodinamiche e la resistenza. L’ AMR24 , presentata la scorsa settimana, è diventata come un’auto di continuità rispetto a quella del 2023. E non dobbiamo dimenticare che hanno offuscato la parte del diffusore in un video, cosa che porterebbe ulteriormente all’aspettativa che più carte vengano rivelate nei primi giri del Bahrein.

Per quanto riguarda la McLaren , così come la Aston Martin o la Red Bull, sembra che abbiano dei segreti ben custoditi. Si ha l’impressione che vogliano essere “quelli coperti” sulla griglia di partenza per il precampionato e, ovviamente, per la prossima stagione. Non hanno rivelato le loro carte e sono rimasti ‘in silenzio’, pur lasciando alcuni ‘indizi’ in cui assicurano che raggiungere la squadra di Verstappen non è una missione impossibile.

In Ferrari , da parte loro, rimangono ottimisti e fiduciosi con la SF-24 , che sembra aver ridotto tra i sei e gli otto decimi dal ritmo dello scorso anno in alcuni giri cronometrati. I test saranno un momento importante per verificare il comportamento della vettura nel confronto con il resto delle squadre.