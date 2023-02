Alonso ha voglia di Aston Martin: “Qui progetto ambizioso”

Alonso è pronto a debuttare con Aston Martin, scuderia che come sottolinea lo stesso spagnolo è in “fase di sviluppo” con un progetto a lungo termine

Fernando Alonso è più carico che mai in vista del suo debutto con Aston Martin. L’asturiano “sbarca” sul pianeta Aston in un momento in cui il team è in totale crescita e sviluppo. Lo sa benissimo il pilota spagnolo che invita a mantenere i piedi per terra una scuderia che lui stesso sa avere un potenziale notevole. Del resto, Aston Martin è pronta a lavorare sodo nel corso del prossimo anno, con l’obiettivo di occupare una delle prime posizioni a partire dai prossimi appuntamenti mondiali.

In questo contesto, a 41anni, Alonso non ha perso l’entusiasmo e si sente come se fosse al suo esordio nel Circus, alla ricerca di quella vittoria numero 33che insegue da tanto. “Sui social i miei fan impazziscono per una eventuale vittoria numero 33, sarebbe fantastico ma non ci penso troppo. È la magia dei motori, i fan che ti seguono e ti supportano e hanno sempre qualcosa da dire”, ha dichiarato Alonso in un’intervista rilasciata a GPBlog.

Lo spagnolo nell’orbita Aston

Alonso è consapevole delle potenzialità che ha la scuderia e delle risorse a disposizione. Un progetto che è sicuramente volto a dare risultati nel lungo termine, ma la nuova AMR23 potrebbe già dire la sua in questa stagione. “Qui c’è un progetto molto ambizioso”, ha dichiarato Alonso a RaceFans.net. “So che il mio tempo al volante non sarà illimitato, ma nel mio piccolo voglio aiutare la squadra a crescere in ogni modo. Dobbiamo restare coi piedi per terra, in Formula 1 non cambia tutto da un anno all’altro“.

Ecco perché, in questo 2023, l’obiettivo di Alonso sarà quello di assicurarsi che la AMR23 e il suo sviluppo siano sempre sulla buona strada, per gettare le basi del futuro del team. “È passato poco tempo da Abu Dhabi e c’è ancora un gran divario dai top team, noi dobbiamo cercare di guidare il mezzo della griglia“, ha aggiunto. Di conseguenza, per l’asturiano, i 2023 sarà forse un anno di transizione da cui trarre tutti i giusti suggerimenti per portare la Aston Martin a contendersi anche un titolo mondiale, negli anni a venire.

Lorenzo Apuzzo