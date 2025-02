Tergicristalli, non rimetterli a posto se li trovi così | Allontanati subito e chiama la polizia

Se trovi i tergicristalli messi in questa posizione, non rimetterli a posto ma vai subito dalla polizia. Ecco cosa vogliono dire.

Nella vita ogni cittadino ha già abbastanza preoccupazioni da tenere in considerazione, si passa da quella per il lavoro, alla salute, a quella del poter affrontare le spese e le varie tasse da pagare e così via. Ognuna di queste dipende molto dalla propria situazione familiare e finanziaria.

Ovviamente chi ha un reddito più alto e magari delle certezze in più, come per esempio un’eredità cospicua, avrà sicuramente meno preoccupazioni a livello finanziario di chi vive sul filo del rasoio tutti i giorni, non avendo certezze di nulla. Purtroppo lo sappiamo l’imprevisto può sempre capitare però, a prescindere dal conto in banca. L’incendio in California ne è un chiaro esempio.

Tra tutti i problemi che possono insorgere però, ce n’è uno che potrebbe colpire l’auto di tutti, a prescindere dal modello. Se trovate i tergicristalli posizionati in questa maniera, chiamate subito la polizia e non rimetterli a posto.

L’importanza della corretta manutenzione dei tergicristalli

Vogliamo aprire un attimo una parentesi a favore dei tergicristalli, per soffermarci nuovamente su un aspetto molto importante per la vostra sicurezza. Non ci stancheremo mai di ripetervelo, la manutenzione di questi accessori per la vostra auto, è fondamentale.

Se le spazzole sono usurate, se il meccanismo è ormai logoro, guidare per voi diventa molto pericoloso, in quanto non avrete più una visuale nitida al 100%. Oltre a poter incorrere in multe salate, in quanto il Codice della Strada, vieta di guidare senza la sicurezza necessaria per voi e per gli altri, rischierete anche di dover spendere più del necessario per incidenti o danni concatenanti al problema. Per questo motivo, è importante prestare la giusta manutenzione ai tergicristalli, sostituirli a cadenza regolare e acquistarli sempre di una certa qualità.

Chiama la polizia se trovi i tergicristalli così

Se trovate i tergicristalli in questa specifica posizione, prima di rimetterli a posto, chiamate la polizia e denunciate il fatto, perché vuol dire che qualcuno sta cercando di rubarvi l’auto. Una tecnica dei ladri che purtroppo utilizzano anche per verificare se le case sono molto frequentate o meno, è quella di lasciare specifici segnali, che sia un pezzo di carta sulla maniglia, o in questo caso i tergicristalli tirati su.

Così facendo, sapranno sempre quali sono le auto o le case incustodite. Se dopo uno o due giorni, il loro segnale è ancora integro, vuol dire che possono agire indisturbati. Come riportano da eldebate.com, questo segnale e anche quello del fazzoletto legato alla maniglia sono stati segnali molto utilizzati per rubare le auto anche in altri Stati. Detto ciò, prestate attenzione a tutto.