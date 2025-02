Specchietto retrovisore: non cascare nella truffa del buon samaritano | Ti portano via tutto passando per brava gente

Non cadere nella truffa del buon samaritano. Agiscono sullo specchietto retrovisore e ti portano via veramente tutto, chi lo avrebbe mai detto?

Ancora una volta gli automobilisti sono stati presi di mira da parte dei malintenzionati che approfittano sempre più spesso di quelle che sono le disattenzione dei comuni cittadini. Ogni giorno gli automobilisti rischiano di dover fare i conti con quelli che sono i furbetti della strada.

Insomma, a rendere difficile la vita degli automobilisti, non è solo il nuovo codice della strada, ma anche i truffatori che cercano il modo per portare via veramente tutto agli automobilisti.

Le cronache, proprio come le forze dell’ordine, ci raccontano che sono molti i metodi con cui i truffatori agiscono per riuscire ad avere un loro tornaconto personale, a discapito dei cittadini che si mettono al volante e potrebbero essere distratti da tutti gli impegni di una giornata intera.

L’ultimo degli allarmi è scattato riguarda la tattica del specchietto, con cui portano via proprio tutto.

Truffe automobilisti: come difendersi

Gli allarmi che riguardano gli automobilisti e che sono scattati a più riprese, portano le forze dell’ordine a chiedere attenzione a tutti coloro che si mettono al volante quotidianamente. Quella dello specchietto è solo l’ultima delle truffe che sono scattate contro i cittadini che sono al volante. Molto popolare quella della bottiglietta che viene incastrata tra il parafanghi e il pneumatico per spingere alla sosta il malcapitato. Lo stesso scopo ce l’ha la truffa del pneumatico bucato o quella del biglietto sul parabrezza della vettura.

L’intento è quello di spingere l’automobilista a scendere dalla vettura lasciandola incustodita. Quindi nel caso in cui si creda che si stiano verificando degli eventi alquanto strani è bene evitare di lasciare la vettura incustodita e aperta. In questi specifici casi occorre prestare attenzione ed evitare di dare la possibilità di intervenire ai truffatori.

Ecco la truffa del momento

La truffa è piuttosto semplice, i malintenzionati rompono lo specchietto retrovisore e poi lasciano un biglietto per essere ricontattati. Un comportamento che sembra essere da bravo cittadino, questo è il motivo per cui si parla anche di truffa del Buon Samaritano.

In questo modo i truffatori chiedono all’automobilista di lasciare i dati, al fine di poter avere il pagamento del danno, oppure con la scusa di comunicare con l’assicurazione inviano una nota con un link, su cui cliccando i malintenzionati possono prendere i dati dell’automobilista. Per questo si chiede di prestare attenzione e rivolgersi direttamente all’assicurazione in caso di sinistro o rotture.