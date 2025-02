Ferrari fiduciosa, Hamilton già pronto al debutto

Conclusi col “botto” i test di Barcellona: nessuna preoccupazione a Maranello, Hamilton pronto per il debutto in Ferrari

Non si sono conclusi nel migliore dei modi i test a Barcellona per il sette volte campione del mondo. Durante la seconda giornata dei test Ferrari, Lewis Hamilton ha perso il controllo della SF-23, probabilmente a causa di un bump alla curva 12, finendo contro le barriere.

Fortunatamente, nessuna conseguenza per il britannico, ma gravi i danni alla vettura. Secondo quanto riferisce Motors-addict.com, a seguito dell’incidente, il team di Maranello avrebbe inviato d’urgenza un tecnico specialista di compositi, allo scopo di valutare meglio i danni riportati alla monoposto, in particolare alla carrozzeria e alle sospensioni.

Nonostante le ore di lavoro, i meccanici del team italiano non sono riusciti a risistemare in tempo la vettura. Impossibile, dunque, mettere Charles Leclerc nelle condizioni di poter riscendere in pista nel pomeriggio. Non sono cambiati i programmi, invece, per i due piloti di riserva, Antonio Giovinazzi e Degan Beganovic, che hanno regolarmente girato nell’ultima giornata di test.

Nessun timore in Ferrari, dove si considera questo piccolo imprevisto come un normale incidente di pista. Uno degli scopi di questi test è proprio quello di imparare a conoscere la vettura e spingerla al limite. D’altronde, non è la prima volta che assistiamo a un incidente di Hamilton durante i test pre-stagionali: è già accaduto nel 2007, quando Lewis era in McLaren e nel 2013 in Mercedes.

Il britannico non sembra particolarmente preoccupato per quanto accaduto. Anzi, è sempre più impaziente di iniziare la sua stagione in rosso: “La prima gara non arriverà mai troppo presto“, così scrive sui suoi social. È dunque già partito il conto alla rovescia al 14 marzo, quando prenderà il via il primo GP 2025 in Australia.

Ferrari nuovamente in pista a Barcellona, con un inedito assetto a basso carico aerodinamico

La prossima settimana Ferrari sarà nuovamente in pista, per testare gli pneumatici per il 2026. Questa volta sul circuito di Catalunya vedremo entrambi i piloti della Scuderia su una mule-car della SF-24. Secondo Rosario Giuliana (ndr di Autoracer.it), la Scuderia di Maranello proverà un assetto del tutto inusuale: a basso carico aerodinamico, molto più consono per circuiti simili a quello di Monza.

Solitamente – ricorda Giuliana – a Barcellona vengono impiegate ali molto più “grandi”. Ferrari, dunque, prova ad adattarsi ai carichi previsti per il 2026. Un assetto simile è già stato adottato dalla McLaren, al Paul Ricard, col medesimo scopo. Inoltre, la Scuderia potrà mettere in pista una SF-24 molto più leggera. La Federazione ha, infatti, consentito ai team di provare vetture più leggere, per poter avvicinarsi al peso delle vetture 2026.

Prossimamente Hamilton e Leclerc potranno effettuare i primi giri in pista con la SF-25 – questo il nome scelto per la vettura di quest’anno – in vista dei prossimi test che si terranno in Bahrein, dal 26 al 28 febbraio.

Claudia Belfiore