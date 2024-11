Tergicristalli, con il trucco del cartoncino salvi 500€: il rischio nascosto di cambiare spazzola

Con il trucco del cartoncino, risparmi 500€ e risolvi il problema dei tergicristalli rotti, la tua vita non sarà più la stessa dopo aver visto questo video.

Prima di buttare qualcosa che apparentemente sembra rotto nel vostro veicolo, fareste sempre meglio a fare una ricerca online, per cercare di capire se magari con qualche piccolo trucchetto quel prodotto si possa aggiustare o riutilizzare in altro modo.

Naturalmente questo non vuole essere un suggerimento per evitare di parlare con gli esperti del settore. Dovreste verificare voi, in quanto ci sono componenti in un’auto, il cui ritardo nella sostituzione potrebbe portare a gravi conseguenze alla vostra auto e altri che invece possono essere ancora riutilizzati per un po’ di tempo.

In questo caso specifico, sappiamo tutti quanti, quanto i tergicristalli siano fondamentali in un’auto. Con questo trucchetto del cartoncino, sappiate che non solo potrete risparmiare 500€, ma tarderete la rimozione della spazzola nuova.

La manutenzione dei tergicristalli

Per quanto molti autisti sottovalutano l’importanza di questo accessorio, in realtà è fondamentale per poter viaggiare in totale sicurezza, in quanto senza tergicristalli, come pensate di poter procedere sotto la pioggia o quando il vostro parabrezza dovesse risultare sporco?

Avere una buona visuale in auto è quello che permette all’autista di guidare, spostando la sua attenzione a un raggio d’azione molto più ampio di quello che si possa pensare. Per questo motivo è importante verificare quando è ora di cambiarli e praticare la corretta manutenzione, come per esempio lavare la spazzola e non solo il parabrezza, sollevare il tergicristalli in estate per evitare che la gomma si attacchi al vetro incandescente e così via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 修车师妹 (@xiucheshimei)

Il trucco del cartoncino

Secondo gli esperti, i tergicristalli andrebbe sostituito almeno una volta all’anno per essere sempre in condizioni di sicurezza ottimale. Nel momento in cui strani rumori iniziano a sopraggiungere quando li azionate, o se la spazzola dovesse iniziare a non pulire più perfettamente, allora sarebbe meglio prendere in considerazione l’idea di sostituirli. In commercio ne esistono di diversi tipi: quelli basici, quelli piatti aerodinamici e così via.

Prima di sostituirli però, potreste provare il trucchetto svelato dall’influencer, di cui vi abbiamo allegato il video qui sopra. Vi farà risparmiare 500€, il costo del cambio del parabrezza, qualora tardaste troppo a sostituire le spazzole, che potrebbero danneggiarvi il vetro. Detto ciò, come rivela l’esperta, cercate un pulsantino presente sui tergicristalli, in modo da togliere la spazzola. Riposizionate poi il dispositivo sul vetro e, con un cartoncino, verificate da ambo i lati che la plastica non tocchi sul vetro, poiché è questo infatti il motivo per cui, la spazzola non pulisce bene. Prendete quindi un cacciavite e cercate di raddrizzare l’asta, rimontate tutto e provatelo ora. Se il problema è stato risolto, potrete continuare a utilizzarli, qualora il rumore persiste, fareste meglio ad acquistare direttamente dei tergicristalli nuovi.