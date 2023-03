Tentativo di sabotaggio in Red Bull, Horner: “È stato subdolo”

Le tensioni in Formula 1 fanno diventare lo sport un “The Kardashians su ruote”: è così che Horner descrive le rivalità fra le scuderie

Sopravvivere alle cocenti rivalità che si creano fra i team di Formula 1 non è una passeggiata. Lo conferma Christian Horner, team principal dell’ormai dominante Red Bull Racing. Il boss della scuderia di Milton Keynes ha infatti condiviso uno spiacevole evento accaduto lo scorso anno. A seguito dell’inchiesta che ha visto la Red Bull colpevole di aver infranto il budget cap. Le rivalità e le tensioni sono così alte che Horner ha definito la Formula 1 “i Kardashian su ruote“, facendo riferimento al celebre reality televisivo.

CASO BUDGET-CAP: LA SUBDOLA MOSSA DI UN RIVALE

“[La violazione del limite di budget] ci ha contaminato.” ha affermato Horner. “Queste cose vengono usate dai tuoi rivali. Uno di loro ha contattato i nostri sponsor e partner suggerendo che avremmo screditato i loro marchi. Questo è stato subdolo.” ha rivelato. “Mia moglie mi ha sempre detto che una pacca sulla spalla è a soli quindici centimetri da un calcio nel sedere. Tutto ciò è come i Kardashian, però sulle ruote. L’importante è sentirsi a proprio agio con le decisioni che stai prendendo. E’ così che vivo la mia vita“.

L’incredibile successo del team, secondo Horner, non dovrebbe essere screditato soltanto perché la Red Bull non fa parte dei marchi storici. “Suoniamo la nostra musica ad alto volume e abbiamo un sorriso sui nostri volti. Deve essere più di un lavoro. Un’azienda di bevande energetiche che affronta Mercedes Benz, Ferrari, Audi e chiunque altro. Ma c**zo, perché no? Se abbiamo le persone giuste, le risorse giuste, le conoscenze giuste, perché non possiamo farlo?” afferma.

IL SUCCESSO NEL 2022? INASPETTATO

L’obiettivo adesso, per Horner e per tutto il team, è puntare sempre più in alto, forti della solida base che hanno costruito in questo biennio. Eppure, il team principal è consapevole delle difficoltà che dovranno affrontare: “C’è sempre qualcosa, sempre una direttiva tecnica, un punto di svolta. Gli altri complotteranno: ‘Come possiamo rallentarli?‘. Fa parte del gioco. L’ho capito dopo averlo vissuto prima di diventare più esperto su come cavarsela“.

In effetti, Christian Horner ha sorprendentemente rivelato che l’imbattibile successo della scorsa stagione non era assolutamente nei piani per Red Bull Racing. “Le aspettative per il 2022, con la più grande modifica al telaio da probabilmente trent’anni, erano in realtà piuttosto modeste.” ha infatti affermato. “La Mercedes si è presentata con una monoposto diversa da tutte le altre. E allora inizi a pensare: ‘Abbiamo sbagliato qualcosa? Hanno visto qualcosa nel regolamento e noi no? Sarà un imbarazzo per noi?‘”. Ovviamente, sappiamo tutti che la storia è stata un po’ diversa.