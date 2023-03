Sainz: “Dominio Red Bull meritato, inutile lamentarsi”

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, non ha problemi nell’affermare che il dominio che la Red Bull sta avendo in questo momento sia più che meritato

Carlos Sainz, approdato in Formula 1 grazie al team junior della scuderia austriaca, la Toro Rosso (ora Alpha Tauri), ha insistito sul fatto che il team di Milton Keynes meriti il successo che sta avendo. Il dominio della Red Bull è stato schiacciante in questo avvio di stagione con due podi, due vittorie e due doppiette. In merito al grande vantaggio che quest’ultima sembra avere, Sainz dichiara: “Non sono mai stato uno che si lamenta del successo altrui. Se la situazione è questa è perché hanno fatto un ottimo lavoro e se lo meritano. Certo è che preferirei ci fossimo noi al loro posto“.

Nel weekend dell’Arabia saudita, Max Verstappen è stato protagonista di una fantastica gara. Il pilota olandese alla fine della corsa ha ammesso che il campionato sarà probabilmente combattuto tra lui e Perez. Sainz concorda con questa affermazione e sul fatto di come sia improbabile che gli altri piloti si uniscano alla lotta per il titolo. Lo spagnolo giustifica quando detto così: “Purtroppo la Formula 1 è uno sport dove sono le monoposto a contare di più. Sappiamo quanto queste ultime facciano la differenza, anche se la Red Bull può contare su due piloti molto forti“.

Sainz continua: “Se una macchina è davvero buona è difficile per gli altri piloti rimanere in lotta. Purtroppo è la natura della Formula 1, ma non è una novità. Il recupero di Max dalla quindicesima posizione dimostra che al momento la Red Bull gareggia in un campionato a parte“. Verstappen, partito quindicesimo a causa di un problema al semiasse della sua monoposto, è riuscito a rimontare fino alla seconda posizione, facendo segnare anche il giro veloce della gara.

Guerra in famiglia

Il team principal della Red Bull, Christian Horner afferma che un’eventuale lotta “in casa” tra i suoi piloti per la vittoria del campionato potrebbe dare vita ad una stagione divertente. “Abbiamo assistito ad una grande gara nel fine settimana tra i nostri piloti“, ha detto a Sky. “L’avere due vetture in grado di lottare per la vittoria finale, penso creerà uno spettacolo ulteriore“.

Horner, tuttavia, ritiene che gli avversari non ci metteranno molto a riorganizzarsi e conclude: “Non ho dubbi sul fatto che gli avversari si riprenderanno presto e torneranno aggressivi. Soprattutto quando torneremo sui circuiti europei, dove molti di loro potranno tornare a farsi sentire. Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché in Europa è tutta un’altra storia“.

Margherita Ascè