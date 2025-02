Telepedaggio, col trucco del pulsante rosso si passa senza pagare | La strategia del furbacchione per l’autostrada gratis

Il trucco del pulsante rosso ti permette di non pagare il telepedaggio, una strategia da veri furbacchioni della strada.

Milioni gli italiani che decidono di immettersi in autostrada in maniera quasi quotidiana. I pendolari che per studio o per lavoro devono fare molti chilometri al giorno, decidono di prendere l’autostrada per via della possibilità di evitare il traffico cittadino e spostarsi facilmente da un luogo all’altro.

Ma l’autostrada è l’unica delle strade italiane ad essere a pagamento. Le tratte prevedono un’importo da saldare, che varia a seconda della distanza percorsa. I dispositivi di telepedaggio permettono di passare al casello evitando le file e soprattutto senza doversi fermare.

Che si paghi ad ogni viaggio o mensilmente, la realtà è che i costi dell’autostrada, proprio come molti altri costi che paghiamo quotidianamente, sono aumentati e questo spinge tutti coloro che si mettono in viaggio a cercare il modo per risparmiare.

In questo specifico caso ad andare incontro agli automobilisti un semplice pulsante rosso.

Telepedaggio: viaggiare in auto non è mai stato così semplice

Probabilmente i caselli autostradali sono uno dei pochi elementi che rendono il viaggio in autostrada stressante. Doversi fermare per provvedere al pagamento, in effetti è una vera e propria perdita di tempo. Questo è il motivo per cui, coloro che viaggiano in autostrada decidono di utilizzare apparecchi di telepedaggio evitando così di fermarsi. In genere si paga per la tratta percorsa, ritirando il biglietto all’ingresso dell’autostrada, ma con gli apparecchi di telepedaggio è possibile riuscire a passare senza alcuna sosta.

Insomma, un metodo veramente molto semplice da utilizzare a cui, ormai, molti automobilisti non sanno proprio resistere. Ovviamente il costo del passaggio in autostrada deve essere pagato obbligatoriamente, non c’è certo modo di evitare il pedaggio, se non in maniera completamente irregolare.

Il pulsante rosso con cui non paghi

Il pulsante rosso a cui ci si riferisce è quello dell’assistenza che è possibile utilizzare se si è avuto un qualunque problema al casello autostradale. Un metodo che dobbiamo ammettere essere molto utilizzato, in maniera irregolare dagli automobilisti.

Un metodo illegale che permetterebbe di non pagare il casello. Questo è quello che è successo con un automobilista in Francia, accusato di aver truffato l’azienda che gestisce le autostrade, l’automobilista imboccava la corsia del telepedaggio anche se non in possesso del dispositivo e quindi premeva il pulsante di assistenza per poter passare e non pagare. 25 le occasioni in cui l’automobilista non ha provveduto al pagamento.