Tagliando auto, ti costa il doppio se non fai al meccanico la fatidica domanda | Lo prendi con le braghe calate

Se non fai questa domanda al tuo meccanico rischi che ti costi il doppio il tagliando per la tua automobile.

Non ce ne vogliano a male i meccanici, ma troppo spesso c’è qualcuno che approfittando dell’impreparazione dell’automobilista decide di perpetuare giusto qualche piccola truffa. Semplice immaginare quanto ogni singolo automobilista speri di dover portare la propria automobile il meno possibile dal proprio meccanico, anche se di fiducia.

Un lavoro in officina meccanica si traduce, innanzitutto nel dover fare a meno della propria automobile per un tempo, a volte indeterminato, oltre a dover sborsare una somma di denaro che potrebbe essere anche piuttosto ingente.

Ma nonostante il desiderio, nemmeno tanto nascosto, di evitare il dover fare visita al meccanico troppo spesso, ci sono sempre i soliti interventi di manutenzione che solo un esperto di motori può portare a termine. Insomma, recarsi presso un’officina meccanica è a volte indispensabile.

Quello che risulta essere veramente importante è difendersi da quelli che sono i furbetti.

Tagliando e furbetti: attenzione a non cadere in trappola

Molti gli automobilisti, anche piuttosto esperti, che però di meccanica non ne sanno assolutamente nulla. Proprio loro si sfidano con cieca fiducia agli esperti di motori, i tanto amati meccanici che dovrebbero essere dei professionisti in grado di offrire il miglior servizio al prezzo che sia equo. Purtroppo però, conoscendo l’impreparazione di molti automobilisti, finiscono per approfittarne e quindi far pagare interventi che in realtà non erano necessari.

Proprio per questo motivo sarebbe bene tenere sempre gli occhi bene aperti nel momento in cui ci si reca in un’officina meccanica, anche solo per un semplice tagliando. Chiedere sempre un resoconto dettagliato di quelli che sono gli interventi portati a termine sulla propria vettura. Insomma mostrarsi competenti per evitare che se ne approfittino. Queste sono le regole generali a cui attenersi, per evitare problematiche di qualunque genere.

Ecco i particolari a cui prestare attenzione

Numerosi gli elementi da considerare se non si vuole che un semplice tagliando diventi un vero salasso. Innanzitutto attenzione alla tipologia di olio motore che il meccanico utilizza, un qualsiasi prodotto potrebbe non essere quello giusto, considerando che un olio di scarsa qualità potrebbe essere causa di un maggiore consumo del motore stesso. Altra tattica molto utilizzata dai meccanici è quella di mostrare pezzi di ricambi sporchi, facendo credere che era necessario intervenire.

Importante poi chiedere al proprio meccanico di non utilizzare solo pezzi economici, perchè troppo spessi essi sono di scarsa qualità e tendono a rompersi facilmente. Insomma, nel momento in cui ci si reca dal proprio meccanico occorre prestare attenzione, chiedere informazioni sugli interventi svolti e quelli che sono i pezzi che vengono utilizzati.