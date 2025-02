Furti auto, l’incubo della bottiglietta: mi hanno rubato la macchina usando solo mezzo litro d’acqua | La nuova tattica è micidiale

Attenzione all’incubo della bottiglietta, i ladri usano mezzo litro d’acqua per rubarti l’auto. Questa tattica sta mietendo molte vittime.

Purtroppo i furti in generale stanno aumentando in Italia, in quanto la delinquenza purtroppo sta via via crescendo e a pagarne le conseguenze come sempre, sono gli italiani onesti. Uno degli acquisti che chi lavora regolarmente cerca di porre a termine, è sicuramente l’automobile.

Ci vogliono molti sacrifici per acquistarla, eppure questo veicolo è uno dei mezzi per aiutare i cittadini a vivere una vita il più dignitosa possibile, anche perché è sicuramente un vantaggio averla sempre a disposizione.

Purtroppo però, capita spesso di non trovarla più nel parcheggio, visto che i ladri d’auto sono sempre più ingegnosi. Ecco che cosa si sono inventati adesso mediante l’incubo della bottiglietta, con mezzo litro d’acqua ve la portano via senza neanche accorgersene.

Come prevenire i furti

Purtroppo per quanto si possa cercare di prestare attenzione, se vi trovate nel posto sbaglio al momento sbagliatissimo, i ladri riusciranno a portarvi via l’auto. L’unica cosa che potreste fare è cercare di rendergli questa loro missione, il più difficile possibile, provando a scoraggiare questa loro iniziativa.

Sicuramente munire la propria auto di un valido antifurto è la prima cosa, seguita dal cercare se possibile un garage dove parcheggiarla di notte e infine non lasciare l’auto in zone poco illuminate e poco frequentate. Ricordatevi inoltre che esistono delle telecamere apposite da applicare sull’auto le quali vi aiuteranno a tenere sempre d’occhio il vostro mezzo direttamente dal vostro smartphone.

L’incubo della bottiglietta che sta terrorizzando i cittadini

Purtroppo in questi ultimi anni si sono intensificati i furti per distrazione, cioè quelli che fanno abbassare i vostri livelli di difesa, ed è in quel momento che i ladri agiscono. Ne è un chiaro esempio l’incubo della bottiglietta che sta terrorizzando gli automobilisti, con mezzo litro d’acqua vi portano via tutto.

Questa tattica si sta diffondendo a macchia d’olio e purtroppo è arrivata anche qui da noi. In pratica i ladri mettono delle bottigliette d’acqua vuote in punti strategici, o tra il pneumatico e il passaruota dal lato passeggero o direttamente nascosta, sopra il tettuccio. Quando voi metterete in moto l’auto e partirete, ovviamente la bottiglietta farà un forte rumore e quindi il conducente perplesso, uscirà dalla propria auto in cerca del problema, lasciando tutto incustodito. In questo caso si creano due circostanze: o vi rubano gli oggetti che avete al suo interno, oppure vi portano via direttamente l’auto. Per questo motivo non dovete mai scendere, lasciando l’auto aperta, con chiavi e oggetti al suo interno. Prima di fare qualunque controllo, chiudete sempre il veicolo anche se siete vicini, non dovete mai fidarvi.