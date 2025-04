Addio limite dei 130 km/h: è tutto confermato | In autostrada stanno cambiando tutti i cartelli

Da questo momento in poi è definitivamente ufficiale; in autostrada si cambia tutto in maniera decisiva, il limite 130 km/h non sarà più valido.

In quella che è stata l’ultima riforma subita dal Codice della Strada si è posta non poca attenzione nei confronti dei limiti di velocità e del loro rispetto. Procedere a una velocità troppo elevata, che si tratta dell’autostrada o di una stradina cittadina, vuol dire esporre se stessi e gli altri utenti a un rischio molto elevato.

Per questo motivo sono previste sanzioni piuttosto salate per coloro che superano i limiti e a vigilare su questo, ci sono sempre i tanto criticati autovelox.

Ma nonostante tutto ciò, la notizia che sta circolando nel ultime ore ha lasciato tutti di stucco; le regole cambiano di nuovo e adesso è il momento di adeguarsi a un nuovo cambiamento. In autostrada, unica strada su cui è possibile avere un’andatura da crociera più veloce, viene modificato il limite, abbattendo il muro dei 130 km/h.

Ecco cosa sta succedendo con queste nuove disposizioni.

Autostrade, da questo momento cambia veramente tutto

Le autostrade sono percorsi extraurbani che proprio per via di un’andatura più scorrevole, permettono di spostarsi da una parte all’altra dell’Italia, in maniera più veloce, senza dover fare fronte al solito traffico urbano o dover tenere una velocità ridotta. Probabilmente si tratta della strada più amata da coloro che non disdegnano premere l’acceleratore, anche se questo non vuol dire che non ci siano dei limiti da rispettare, per evitare che vi siano degli incidenti.

Il Nuovo Codice della Strada si è occupato anche della percorrenza in autostrada, prevedendo, sanzioni severe per chi, ad esempio procede con un’inversione a U (fino a 8.186 euro), ma anche per chi procede contromano. Ovviamente si tratta di comportamenti molto pericolosi, da evitare in maniera assoluta. Differente invece il discorso per quello che riguarda il limite di velocità che andrà oltre i 130 km/h a cui siamo abituati.

Limite a 150 km/h tutta la verità

Nuove disposizioni in autostrada, con limite di velocità che da 130 km/h passa a 150 km/h. A permettere questo sarebbe l’intelligenza artificiale che è entrata prepotentemente nella vita degli automobilisti cambiando tutto. In questo modo sarà possibile regolare il limite di velocità spostando di 20 km/h. Tutto questo però, non sarà possibile in Italia, ma in Spagna.

L’obiettivo che ci si è posti è quello di rendere i flussi del traffico molto più dinamici, migliorando la viabilità. Le condizioni stradali affinché questo possa essere messo in atto, dovranno permettere comunque di viaggiare in sicurezza.