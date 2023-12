Team Andretti in Formula 1: Renault pronta per un nuovo contratto

Andretti ancora in attesa del verdetto finale sul suo ingresso in Formula 1. Nel frattempo, peró, la Renault appare disposta a riaprire i negoziati per la fornitura di power unit

Come é noto, il team Andretti aveva un accordo pre-contratto con la Renault per la fornitura di power unit nelle stagioni intermedie, prima che il propulsore Cadillac sia pronto nel 2028. Tale accordo é peró scaduto in estate a seguito del prolungamento della procedura di ingresso del team in Formula 1.

L’obiettivo dichiarato di Andretti sarebbe quello di iniziare nel 2025 e, in questo contesto, la Renault ha anche bisogno di un preavviso sufficiente per aumentare la produzione di propulsori ed essere in grado di rifornire un secondo team.

“Stiamo parlando con Andretti e con la General Motors e siamo felici di trattare con loro”, ha detto Famin, team principal Alpine, alla domanda di Motorsport.com. “La FIA ha impiegato molto più tempo a rispondere rispetto a quanto detto all’inizio. Se il team entrerá in F1, siamo felici di riprendere i colloqui. Per il momento è un po’ in standby, e non a causa nostra”, ha aggiunto Famin.

Quanto tempo manca?

Il team Andretti é stato giá approvato dalla FIA per entrare come undicesimo team. Tuttavia, l’ulteriore conferma da parte dei proprietari della Formula 1 potrebbe richiedere diversi mesi. Sebbene il team miri a entrare giá dal 2025, le preoccupazioni finanziarie da parte delle squadre esistenti potrebbero costituire un ostacolo e dilatare i tempi di ingresso.

Il presidente di GM, Mark Reuss, ha espresso entusiasmo, affermando: “Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e automobilistica, siamo fiduciosi di sviluppare un’unità di potenza di successo per la serie e posizionare Andretti Cadillac come un vero team ufficiale.”

Questa mossa segue l’annuncio di Ford di entrare in F1 in partnership tecnica con Red Bull e AlphaTauri dal 2026. Anche Honda tornerà ufficialmente in Formula 1, fornendo anche il motore ad Aston Martin a partire dallo stesso anno. Infine Audi assumerà il controllo del team Alfa Romeo-Sauber.