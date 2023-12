La RB20 potrebbe non essere competitiva quanto la RB19

Christian Horner condivide le prime impressioni – e i primi dubbi – riguardo la monoposto Red Bull della prossima stagione

Con l’assoluto vantaggio avuto in pista quest’anno rispetto ai rivali, la Red Bull è stata tra le prime scuderie a iniziare il lavoro sulla vettura 2024. Guardando all’enorme successo della RB19, vincitrice di ventuno delle ventidue gare disputate, è assicurato che il team di Milton Keynes inizierà la prossima stagione già col piede giusto. Tuttavia, Christian Horner non sarebbe stupito se la RB20 dimostrasse un calo di prestazioni rispetto alla sua progenitrice.

Alla domanda su cosa si può aspettare dalla RB20, Horner risponde: “Evoluzione, non rivoluzione.” secondo quanto riportato da Motorsport.com. “Tutte le aree sono state rivisitate secondo la macchina e non possiamo permetterci alcun compiacimento. Quindi la monoposto sarà davvero l’evoluzione di un tema. Non stiamo reinventando nulla, e questo è stato in gran parte il percorso del progetto ingegneristico negli ultimi dodici mesi.” ha spiegato il team principal.

LA RB20 SARA’ MENO PERFORMATIVA DELLA RB19?

Dopo essere stati i primi a riuscir a sfruttare pienamente il potenziale della monoposto secondo i nuovi regolamenti, Horner si aspetta che per il prossimo anno altri team riescano nella stessa impresa. Portando in pista monoposto che assomiglino alla filosofia della Red Bull. “Mi aspetto pienamente che, con regimi stabili e rendimenti decrescenti per noi (perché penso che siamo arrivati al vertice più velocemente degli altri), le prestazioni si avvicineranno.” ha affermato.

“C’è sempre un reset man mano che si avanza all’anno successivo. E sono convinto che vedremo molte più auto che forse assomigliano alla filosofia della RB19“. A complicare le cose c’è anche la riduzione del tempo disponibile in galleria del vento. Sanzione che il team ha ricevuto lo scorso anno per non aver rispettato il budget cap nel 2021.

“Con la mancanza di tempo in galleria del vento che abbiamo avuto, anche se siamo passati alla vettura 2024 presto, abbiamo comunque avuto meno tempo nelle prove rispetto a molti dei nostri avversari.” ha fatto notare Horner. “Quindi, abbiamo dovuto essere molto frugali e selettivi su dove applicare quel tempo per la RB20. Ovviamente in modo da sfruttare i punti di forza della RB19.” ha detto per chiudere.