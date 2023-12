Red Bull 2025: Ricciardo torna all’ovile?

Christian Horner ha ammesso che “tutto è aperto” per quanto riguarda la formazione dei piloti della Red Bull per il 2025, con Sergio Perez e Daniel Ricciardo potenzialmente in lizza per un posto

La stagione 2023 è stata abbastanza perfetta per la Red Bull, con Max Verstappen che ha conquistato il suo terzo titolo piloti consecutivo mentre il team si è assicurato un altro titolo costruttori, finendo con ben 451 punti di vantaggio sulla Mercedes, seconda.

Perez ha anche mantenuto il suo patto conquistando il secondo posto nella classifica piloti – il primo 1-2 mai ottenuto dalla Red Bull da quando è entrata in questo sport. Tuttavia, nonostante il messicano si sia assicurato il secondo posto, ha comunque concluso a 290 punti dal suo compagno di squadra e ha avuto una stagione sulle montagne russe.

Aveva iniziato il 2023 in forma esemplare, con due pole position e due vittorie nei primi cinque Gran Premi, mentre cercava di esercitare pressione su Verstappen. Ma, nonostante avesse la formidabile RB19 con cui lavorare, la sua forma è scemata a causa di una serie di cinque eventi senza una presenza in Q3 – tra Monaco e il Gran Premio di Gran Bretagna – che hanno ostacolato le sue possibilità di segnare punti.

Le sue qualifiche hanno continuato ad avere alti e bassi nel corso dell’anno, costringendo il messicano a diversi tentativi di recupero, anche se è riuscito a segnare abbastanza punti per mantenere la sua posizione in P2. Detto questo, Horner ha indicato una volta conclusa la stagione che Perez avrebbe dovuto “sistemare i suoi sabati” nel 2024.

Il 2023 di Ricciardo è stato altrettanto ricco di eventi, iniziando l’anno come pilota di riserva della Red Bull prima che gli fosse assegnato uno dei posti dell’AlphaTauri a metà stagione. Anche se una mano rotta ha ostacolato i suoi progressi nel corso della stagione, l’australiano ha preso di mira in futuro un posto alla Red Bull, la squadra che ha lasciato nel 2018 per la Renault.

Horner ha spiegato che la formazione per il 2025 è ancora aperta

Continua il dibattito su chi potrebbe correre al fianco di Verstappen nel lungo periodo.

“Come squadra, vuoi mettere in campo la coppia più competitiva che puoi avere e vuoi la giusta dinamica nella squadra”, ha detto Horner.

“Max e Checo sono stati una coppia di enorme successo. Checo, nei suoi tre anni con noi, è arrivato quarto, terzo e secondo quindi è sulla buona strada. Daniel lo conosciamo bene – è fantastico riaverlo nell’ovile della Red Bull – e ovviamente tutto è aperto dal 2025 in poi”.

“Per noi, avere opzioni sia internamente che esternamente non è un brutto posto in cui trovarsi”. Con il contratto di Perez alla Red Bull in scadenza alla fine del 2024, potrebbe essere l’occasione chiave per Ricciardo per suggellare un ritorno nel top team. Nella sua recente intervista a Beyond The Grid , l’australiano ha ammesso che terminare la sua carriera alla Red Bull sarebbe “perfetto”, anche se non è disposto a dare alcuna tempistica.

“Non metterò nemmeno un giorno, o una data, o un anno, qualunque cosa”, ha detto. “Penso che rientrare nella famiglia Red Bull, fare i test a luglio, tutte queste cose, lavorare di nuovo con Simon [Rennie], sia davvero il sogno. Onestamente, concludere la mia carriera da pilota Red Bull sarebbe perfetto. Non che io guardi alla fine, ma se torno lì, sicuramente farò in modo di finire lì”.

Anche Perez, nel frattempo, farà il possibile per guadagnarsi un prolungamento di contratto con la Red Bull, con una chance al titolo molto nel mirino per il 2024.