Targa scheggiata, 2.000€ di multa e blocco del veicolo immediato | Devi rifarla da capo e paghi 230€ in più

Ti bloccano il veicolo e ti prendi una multa di 2 mila euro se la tua targa è scheggiata. Sono già molti i cittadini che ci sono cascati.

Ti basta una targa un po’ scheggiata per trovarti con una multa di ben 2000 euro. Potrebbe sembrare assurdo, ma i numeri ci dicono esattamente questo e a confermalo ci pensano anche i cittadini che fino ad oggi si sono trovati con un conto piuttosto salato da pagare.

Sappiamo bene quanto le forze dell’ordine nelle ultime settimane siano state ampiamente impegnate nei controlli in strada per far rispettare il codice della strada e questo si è tradotto in un notevole aumento delle sanzioni emesse.

Importi anche piuttosto elevati che incidono e non poco sulle tasche degli automobilisti e in questo clima di preoccupazione per il prossimo posto di blocco, anche una targa scheggiata ti costa cara.

Insomma, la prossima volta che al parcheggio ti capiterà di urtare l’auto davanti a te o uno dei delimitatori dei parcheggi, sappi che rischi veramente grosso.

L’importanza di una targa perfettamente integra

La targa serve alle forze dell’ordine per identificare l’automobile anche a molte metri di distanza, questo è il motivo per cui il Codice della Strada prevede regole ben precise da seguire per evitare che vi siano problematiche di qualsiasi tipo. Quando la targa risulta essere sbiadita il rischio è quello di non permettere a polizia, carabinieri o vigili urbani, di compiere il loro lavoro. Una sorta di carta d’identità della macchina, utile a controllare anche la regolarità di assicurazione e revisione.

Le targhe delle nostre vetture sono prodotte in un materiale specifico, con vernice catarifrangente che permette di vederle anche al buio. Se la targa non è ben visibile, si rischia di essere severamente multati, per questo si chiede particolare attenzione.

Una targa scheggiata al costo di 2000 euro

A legiferare sulla targa e sulla sua integrità ci pensano l’art. 100 e l’art. 80 del Codice della strada, i quali indicano una sanzione che può arrivare dino a 1.731 euro nel caso in cui la targa non sia perfettamente leggibile o manomesso anche in maniera involontaria. Può una targa scheggiata essere causa di sanzioni così elevate? In realtà le sanzioni sono previste in tutti i casi in cui la targa non è leggibile o ben visibile, ovvero, coperta con un qualsiasi elemento.

Quindi in tutti questi casi occorre provvedere alla sostituzione, con un costo che si aggira intorno ai 200 euro. La richiesta di nuova targa deve essere presentata presso la motorizzazione civile, ovvero negli uffici ACI.