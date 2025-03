Multe gonfiate fino a 275€: il tuo Comune ti svuota il portafoglio con le spese invisibili | Controlla questi numeri prima di pagare

Multe fino a 275 euro, il comune ti svuota letteralmente il portafoglio con spese invisibili che dovresti proprio controllare.

Aumentano i dubbi nelle menti degli automobilisti che si dicono ormai sicuri che il comune pratichi degli aumenti dei costi per spingere tutti a pagare importi maggiorati. Questo peserebbe notevolmente sulle tasche degli italiani.

Quindi i comuni starebbero pompando le multe per riempire le sue casse e svuotare le tasche degli automobilisti che commettono l’infrazione.

Ci sono casi in cui tali spese non sono dovute o sono comunque sconosciute, quindi è importante controllare il documento e il conteggio finale per comprendere se sia tutto corretto.

Il fenomeno di queste spese extra sta divenendo sempre più diffuso e sta colpendo milioni di automobilisti. Ecco in che modo puoi evitare di farti svuotare il portafoglio.

Ecco quanto può aumentare una multa con i costi extra

Con il Nuovo Codice della Strada sono state riviste alcune sanzioni per quello che riguarda specifiche infrazioni. La convinzione è che con multe molto più salate, gli automobilisti sarebbero spinti a evitare di ripetere l’infrazione. Numerosi i posti di blocco e nelle ultime settimane sembra che vi sia stata anche un’impennata per quello che riguarda i controlli della polizia urbana in città. Un lavoro che in qualche modo deve pur essere ripagato e quale miglior modo se non quello di aumentare le multe anche se in maniera quasi immotivata?

Una situazione che forse si è venuta a creare anche per via dell’impreparazione di moltissimi cittadini che non sono a conoscenza degli aumenti che si sono avuti nelle ultime settimane.

Gli aumenti avrebbero una reale spiegazione

Il 31 marzo 2025 entra in vigore il nuovo aumento che andrà a mettere a dura prova le tasche degli automobilisti, si tratta del costo per le spese di notifica che passeranno da 9,50 euro a 12,40 euro, un importo che aumento del 30%, in un’escalation che è avvenuta nell’arco di appena 3 anni. Alla cifra si aggiungono poi eventuali spese procedurali che variano di comune in comune. Con i costi aggiuntivi la sanzione può veramente lievitare, in particolare si accusa l’aumento delle multe per divieto si sosta colazione della zona ZTL, utilizzo dello smartphone ala guida.

Occorre poi considerare le spese procedurali che vanno dai 3 ai 20 euro, ma che possono arrivare anche a 70 euro. Spese invisibili o non note che vengono decide dal comune, per evitare sorprese spiacevoli è quindi indispensabile controllare le voci delle multe prima di procedere al pagamento.