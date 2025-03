UFFICIALE – Addio bollo auto, fatti cancellare dagli elenchi ACI: adesso è legale mostrando l’atto di compravendita

Da questo momento puoi dire addio al bollo auro, basta mostrare l’atto di compravendita e ti tolgono dagli elenchi ACI.

Si continua a discutere per quello che riguarda il bollo auto, che ancora oggi è una delle tasse più odiate dagli automobilisti che cercano di far quadrare i conti con molta fatica.

Essere proprietari di un’automobile ha un notevole costo, innanzitutto il costo del carburante, in continuo aumento, la manutenzione periodica, l’impennata sia dei prezzi dei pezzi di ricambio, che della manodopera. Insomma, una serie di spese da cui è impossibile esimersi, alcuni dei quali sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’auto, altri invece sono obbligatori per legge; tra di essi, anche il bollo auto, appunto.

Per coloro che non provvedono al pagamento del bollo, il rischio è quello di ricevere cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate, oltre alla possibilità di fermo amministrativo. Ma da questo momento in poi, sarà possibili liberarsi del pagamento definitivamente.

Con il solo atto di compravendita è possibile essere cancellati dagli elenchi ACI.

Bollo auto e obblighi degli automobilisti

Gli automobilisti italiani sono obbligati al pagamento del bollo auto ogni anno. La gestione dell’imposta è affidata alle regioni, le quali possono intervenire in maniera autonoma al conteggio degli importi che i proprietari di auto sono chiamati a pagare. In alcune regioni d’Italia, ad esempio, sono previsto sconti sugli importi a seconda delle modalità di pagamento scelte dagli automobilisti, ma anche del loro essere virtuosi con i pagamenti.

Questo è il motivo per cui si prevede la possibilità di beneficiare di esenzioni nel caso in cui si rientri in specifiche categorie di automobilisti. In particolare si prevedono esenzioni per coloro che sono affetti da patologie invalidanti, soprattutto nel caso in cui si abbia una ridotta capacità motoria. In questi specifici casi, per vedersi accordare l’esenzione occorre recarsi presso gli uffici ACI del territorio, proprio come si fa con l’atto di compravendita.

Ecco come è possibile non pagare più il bollo

Potrebbe essere capitato a molti di coloro che ci stanno leggendo, di ricevere delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui si chiede di pagare un bollo auto, dopo aver venduto la vettura. Questo succede semplicemente perchè l’atto di compravendita non viene registrato, invece, procedendo in questa maniera è possibile non pagare più il bollo auto per quella vettura.

Quindi, salvo i casi in cui è prevista esenzione dal bollo auto, vendere l’atto di compravendita è l’unico modo per evitare di dover provvedere al saldo dell’imposta.