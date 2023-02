Budget cap: la Red Bull c’è ricascata?

Horner ha ammesso che Red Bull non è al 100% sicura di aver rispettato il budget cup nella stagione 2022: cosa comporterà?

Il Team Principal Red Bull, Christian Horner, ha ammesso in una recente intervista l’incertezza di aver rispettato le regole nella scorsa stagione : “Non possiamo essere certi al 100%“, ha dichiarato ad Auto Motor Und Sport. La scuderia ha già trasgredito le regole nella stagione 2021. Ha subito una sanzione di 7 milioni di dollari, una riduzione del 10% di utilizzo della galleria del vento e di simulatore.

A breve le squadre presenteranno i dati finanziari della scorsa stagione, con un extra del 3,1% concesso a causa della grossa inflazione mondiale, che ha portato il tetto massimo a $ 145,5 milioni. Ciò potrebbe aver portato Red Bull a trasgredire nuovamente le regole: “Dopo tutti gli aspetti che ci hanno portato a concludere il 2021, la stagione 2022 è stata il primo anno di una serie di regolamenti molto complicati ma siamo fiduciosi che dovremmo essere comodamente entro il limite. “

Horner sul caso budget cup: “Siamo fiduciosi”

La scorsa stagione ha portato il trionfo del team austriaco in entrambi i campionati, una stagione pulita dove il team non ha subito ingenti danni a seguito di incidenti o danni di motore. Motivi che potrebbero Red Bull a dormire sogni tranquilli: “Per il 2022, la quantità di sviluppo che abbiamo fatto e in particolare i danni da incidente che abbiamo avuto sono stati significativamente inferiori. Fino a quando non si ottiene il certificato, niente è al 100%. Ma sarei molto sorpreso se non fossimo completamente entro il limite.”

Nel frattempo è stata presentata la nuova RB19, che stagione farà? E soprattutto il team austriaco potrà stare davvero sereno per la questione Budget Cup 2022? Tutte queste domande avranno delle risposte a breve, con una stagione che finalmente tra poche settimane prenderà finalmente il via.

Valeria Caravella