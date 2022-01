Il dirigente sportivo non sarà più al timone del team nella prossima stagione di Formula 1

Otmar Szafnauer lascia Aston Martin con effetto immediato. Si interrompe così un rapporto di lavoro iniziato nel 2009, quando la squadra era denominata Force India. A comunicarlo è una nota ufficiale del team, secondo cui adesso sarà necessario “un po’ di tempo per studiare tutte le opzioni e potere in seguito annunciare la nuova struttura organizzativa“. Nel comunicato Aston Martin ringrazia Szafnauer per il “prezioso lavoro svolto negli ultimi 12 anni”, e gli augura il meglio per un futuro nel quale “certamente le nuove sfide non mancheranno”.

QUALE ORGANIZZAZIONE PER ASTON MARTIN?

A settembre 2021 Martin Whitmarsh si era unito al team nel ruolo di supervisore e consulente strategico. Questa mossa aveva spinto molti a ipotizzare che un cambio ai vertici della squadra fosse imminente. Sentendosi accostato all’Alpine, Szafnauer aveva negato, assicurando che non avrebbe lasciato Aston Martin. Adesso che invece lo statunitense è effettivamente uscito di scena, restiamo in attesa di capire se Whitmarsh ne prenderà il posto o se la riorganizzazione della squadra avrà altre sorprese in serbo. Allo stesso modo, siamo curiosi di scoprire quale sarà la nuova destinazione di Szafnauer.

Aston Martin è reduce da una stagione deludente, conclusa al settimo posto tra i costruttori. Nonostante le ottime premesse di inizio anno, la vettura si è rivelata problematica, e i risultati ne hanno risentito. Nel 2022 ci si aspetta da parte del team con sede a Silverstone un netto cambio di passo. Vedremo a chi spetterà l’onore e l’onere di guidare Aston Martin nel suo tentativo di scalata della classifica iridata.