Aston Martin, riporta Whitmarsh in Formula 1

Colpo di scena da parte di Aston Martin F1 Team, che ha appena annunciato l’arrivo di Martin Whitmarsh. A partire dal 1 ottobre, il 63enne sarà ufficialmente operativo nel ruolo di amministratore delegato del gruppo Aston Martin Performance Technologies.

Il nuovo proprietario di Aston Martin, Lawrence Stroll ha da tempo avviato una rivoluzione all’interno della struttura attualmente ubicata a Silverstone, concentrandosi maggiormente sulla squadra di Formula 1, con il chiaro obiettivo di creare un top team, vincente e capace di lottare per le prime posizioni.

Nei mesi scorsi, sono stati annunciati gli arrivi di figure altrettanto importanti e di spicco, con un bagaglio di esperienza nel Circus. Ora, Whitmarsh che sarà al timone delle attività della squadra di Formula 1, ma anche di altri progetti collegati al motorsport che nasceranno in futuro. Il tutto formando un collegamento per il trasferimento della tecnologia proveniente dalla pista al settore industriale.

Martin Whitmarsh dopo aver chiuso i rapporti con la McLaren, ha lasciato la Formula 1 nel 2014, per poi intraprendere una nuova collaborazione in qualità di amministratore delegato della Ineos Team UK, squadra di vela britannica, protagonista nello scorso inverno dell’America’s Cup.

La liaison tra Martin Whitmarsh e la McLaren, è nata nel 1989. Un percorso nel corso degli anni, che l’ha visto ricoprire molti ruoli, fino a prendere i comandi del team, succedendo a Ron Dennis nel 2009. Non solo Formula 1, sotto la sua guida, sono nati i programmi McLaren Automotive e McLaren Applied Technologies. In 24 anni di sua permanenza a Woking, ha ottenuto più di 100 vittorie, e dal 2000 ha collaborato alla creazione del programma junior, dove si è formato un giovanissimo Lewis Hamilton, futuro pilota e campione del mondo di Formula 1.

Welcome to the team, Martin. 🤝

Martin Whitmarsh has been recruited to the new role of Group Chief Executive Officer of Aston Martin Performance Technologies.

Click below for the full story.

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 21, 2021