Szafnauer fa un bilancio del 2022 di Alpine

Il Team Principal di Alpine, Otmal Szafnauer, ritiene che la sua squadra abbia meritato il quarto posto nel Campionato Costruttori Formula1 2022

Come nel 2021 la squadra di Enstone ha terminato la propria stagione fuori dal podio, ma migliorandosi di una posizione scavalcando la McLaren dopo una battaglia serrata per il quarto posto del Campionato Costruttori. Già nel 2021 Alpine si era resa protagonista con una sorprendente, ma meritata vittoria di Esteban Ocon in un caotico Gran Premio d’Ungheria, concludendo l’anno con 155 punti, 18 in meno rispetto al 2022.

Nonostante i ritiri, Alpine è costante

Dopo l’ultimo Gran Premio stagionale ad Abu Dhabi, che è stato ancora una volta segnato dal ritiro di una delle due monoposto, il team di Szafnauer ha scavalcato la scuderia contendente con un margine di 19 punti, pochi, ma più che necessari per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La poca affidabilità delle vetture è stata invece, controbilanciata dalla costanza dei due piloti, che hanno contribuito innegabilmente al successo della stagione 2022 (92 punti Ocon; 81 Alonso).

I problemi di affidabilità e le speranze per il futuro

“Penso che il quarto posto sia probabilmente dove meritiamo di essere – ha dichiarato Szafnauer – Avremmo dovuto avere [pochi] punti in più di quelli che abbiamo, ci sono stati alcuni problemi di affidabilità. Non vedo l’ora che l’anno prossimo li sistemi. Dovremmo avere un propulsore più affidabile l’anno prossimo, anche se alcuni dei problemi che abbiamo avuto non erano davvero con il propulsore. Erano con le parti ausiliarie, ma dobbiamo riprogettarle e sistemarle”.



Ora il futuro del team sarà scritto con una coppia di piloti tutta francese composta da Esteban Ocon e Pierre Gasly (che ha guidato la A522 per la prima volta martedì), con il due volte campione del mondo Fernando Alonso, che lascia il team dopo una stagione deludente costellata di ritiri dovuti a problemi di affidabilità, per unirsi ad Aston Martin.

Alice Lomolino