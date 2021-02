Symonds: “Alonso saprà come spremere le monoposto 2022”

L’ingegnere britannico Symonds è certo che Alonso sarà il primo pilota ad adattarsi alle monoposto 2022

Nel 2022 la Formula 1 cambierà veste introducendo nuovi regolamenti per regalare uno spettacolo migliore agli appassionati. Le vetture saranno più simili tra loro, i motori verranno congelati e verranno usati gli pneumatici Pirelli da 18 pollici. Così i piloti avranno un ruolo chiave, imparando ad adattarsi rapidamente ad un nuovo stile di guida.

Alonso ha dimostrato nelle competizioni di Le Mans, Indianapolis e Daytona di sapersi adattare a diversi stili di guida e sfruttare al meglio le caratteristiche della vettura. Per questo motivo Pat Symonds crede che l’asturiano riuscirà ad ottenere ottimi risultati nel 2022.

“FERNANDO E’ DAVVERO BRAVO AD ADATTARSI”

L’ingegnere britannico ha recentemente elogiato il talento dello spagnolo ai colleghi di MotorsportNews. Infatti, ha così dichiarato: “E’ stato affascinante sentire come ha imparato a guidare la LMP1, in particolare sul tema del recupero energetico. Ha scoperto diversi trucchi che altri colleghi non avevano considerato. Dopo alcuni test, è stato in grado di spiegare loro un particolare stile di guida per avere più energie da riutilizzare in alcuni punti della pista. Fernando è davvero molto bravo in questo senso. Sarà il primo a trovare ad ottenere le migliori prestazioni dalle vetture 2022, ne sono sicuro”.

Secondo Symonds, Alonso potrà avvantaggiarsi interpretando al meglio gli pneumatici da 18 pollici prodotti da Pirelli. Per concludere ha così spiegato: “Penso che Fernando sarà in grado di capire rapidamente come spremere quelle vetture, come lavorare con gli ingegneri liberandone il potenziale. Sarà uno dei primi a capire come funzionano le gomme”.