FIA, DRS addio: ecco le novità 2026

La Formula 1 si avvicina alla stagione 2026 con un’importante novità tecnica: le regole che riguardano il sorpasso non sono ancora definitive. La FIA, per il 2026, ha deciso di eliminare il tradizionale DRS, il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica usato per facilitare i sorpassi sin dal 2011.

Al suo posto, il regolamento prevede una nuova “modalità sorpasso” che funziona in modo diverso dal DRS. Questa modalità dovrebbe entrare in funzione quando una macchina è entro un secondo da quella davanti, proprio come accadeva col DRS.

Come funziona la novità FIA 2026

Quando si attiva, la vettura inseguitrice potrà recuperare un po’ di energia extra e usarla per avere più potenza elettrica.

Il sistema sfrutta l’Energy Recovery System (ERS), il complesso che gestisce recupero e distribuzione dell’energia elettrica.

Secondo il regolamento tecnico, l’energia può essere recuperata fino a 0,5 MJ in più per giro quando è attiva la modalità sorpasso.

In pratica, la curva di distribuzione di potenza elettrica resta piatta più a lungo e scende a zero solo a velocità maggiori.

Ciò permette alla vettura che segue di mantenere più potenza anche a velocità superiori rispetto a prima.

Il regolamento definisce questa curva nel dettaglio, ma la lunghezza delle zone di attivazione non è stata ancora fissata.

La FIA sta ancora valutando dove e per quanto tempo la modalità sorpasso possa essere utilizzata.

L’obiettivo è trovare un equilibrio tra facilità di sorpasso e competizione sportiva reale.

Gli ingegneri vogliono evitare che i piloti superino troppo facilmente o che i sorpassi diventino impossibili.

Per questo motivo, la FIA ha lasciato alcune parti del regolamento in bozza fino ai test invernali.

I dati raccolti nei test pre-stagionali a Barcellona saranno fondamentali per capire come funziona la modalità sorpasso.

La FIA confronterà i risultati on-track con le simulazioni fatte finora.

Se i numeri mostrano che i sorpassi sono troppo facili o troppo difficili, gli organi regolatori potranno intervenire.

Anche l’energia diventa strategica

Un’altra novità importante della stagione 2026 è che i piloti dovranno gestire l’energia in modo più strategico.

La gestione dell’ERS diventerà parte fondamentale della strategia di gara.

I team e i piloti stanno ancora adattando le loro vetture e piani di gara a questa nuova logica.

La speranza è che i nuovi sistemi migliorino lo spettacolo in pista senza snaturare la competizione.

In questo periodo di transizione, la Formula 1 continua a lavorare per un equilibrio tra innovazione tecnica e spettacolo sportivo.