Svelata la possibile causa dell’incidente di Hubert

Il 2019 è stato segnato indelebilmente dalla dipartita di Anthoine Hubert, promettente pilota francese scomparso durante una gara di Formula 2 a Spa-Francorchamps. A inizio mese, la FIA ha pubblicato un resoconto in cui ha concluso le indagini e ha scagionato i piloti coinvolti. Secondo la ricostruzione della Federazione, l’evento ha avuto origine da una perdita di controllo da parte di Giuliano Alesi, che ha scatenato una serie di terribili conseguenze, tra cui il terribile impatto in cui Hubert ha perso la vita e Juan Manuel Correa gravi danni.

Il figlio di Jean Alesi, avrebbe perso il controllo della propria monoposto a causa di una “perdita di pressione interna della gomma posteriore destra”, ma la FIA non ha specificato cosa ha causato tale perdita di pressione. La foratura, stando alle indagini perseguite dalla Pirelli, potrebbe essere stata generata da resti di fibra di carbonio rimasti in pista dopo un contatto avvenuto durante il primo giro tra Nicholas Latifi e Mick Schumacher.

Al termine delle analisi, Mario Isola, motorsport racing manager Pirelli, ha prosciolto gli pneumatici, escludendo qualsiasi cedimento strutturale. “Abbiamo sviluppato un’indagine, controllato gli pneumatici e qualsiasi parte degli stessi e non abbiamo trovato nulla di sbagliato. Le gomme andavano bene”.

La causa dell’incidente di Hubert avvenuto nel secondo giro, dunque, potrebbe essere stato causato involontariamente dal contatto tra Latifi e Schumacher. “Avrebbe potuto avere una gomma a terra, perchè alla prima curva si era verificato un’incidente ed erano rimasti in traiettoria dei detriti. Sappiamo quanto sia affilata la fibra di carbonio e quanto sia facile tagliare uno pneumatico”.

“Se hai una gomma forata perdi aria e nell’affrontare la terza curva, l’Eau Rouge / Raidillon che è in discesa, perdi pressione. Questo può causare una rotazione o cose del genere. Penso sia altamente probabile, e quasi certo, che sia stata una foratura, perchè abbiamo trovato alcuni piccoli tagli anche in altre gomme. A volte hai una foratura e perdi aria, altre volte hai semplicemente un segno sul battistrada”.

