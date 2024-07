Svelata la livrea speciale di Williams per il GP di Gran Bretagna

Williams porta in alto la propria bandiera e l’appoggia sulla livrea speciale creata appositamente per il GP di Gran Bretagna

Più britannico di così non si può! In occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, Williams ha svelato una livrea speciale con una grandissima dedica al paese natale del team. Impossibile infatti non notare l’Union Jack, la bandiera del Regno Unito, la quale si estende su circa metà della monoposto. Oltre a questo, la livrea presenta anche una dedica particolare e sentita ai propri dipendenti. Sulla bandiera, difatti, vi saranno impressi i nomi di tutti e 1005 dipendenti della scuderia di Grove.

Una livrea speciale per celebrare il team nella sua interezza, dalle origini a chi, a oggi, continua a lottare nel Circus. La scuderia, in difficoltà da anni, la quale si sta riprendendo solo grazie alle prestazioni di Alex Albon, deve tanto ai propri membri. Senza il fondatore, Frank Williams, deceduto nel 2021, e nemmeno la sua erede, Claire, la squadra è dovuta ripartire da Jost Capito, per poi ritrovarsi senza un CEO dalla stagione 2023. Gli sforzi non sono stati pochi ed è per questo che Williams vuole onorare tutti i propri dipendenti.

Tante iniziative da parte di quelli di Grove

Oltre al nuovo look, Williams coglie l’occasione per presentare tutte le Iniziative del team durante il fine settimana di gara. Gli ospiti della squadra infatti potranno gustare le prelibatezze dello chef stellato Tom Kerridge in quel di Silverstone mentre a Londra verrà allestita una Fan Zone. Questa sarà locata a Piccadilly Circus e in tale luogo i tifosi potranno incontrare i piloti di Formula 1, Jenson Button e il team Principal James Vowles.

Simpaticamente, grazie all’aiuto della realtà virtuale, la scuderia britannica ha organizzato anche una caccia al tesoro per le vie di Londra. Al circuito, infine, non mancheranno merchandise in edizione limitata, giochi e intrattenimento, oltre a mostre dedicate alla storia del team di Frank Williams. La festa però non terminerà domenica: settimana prossima Il team e i propri membri saranno ospiti del festival di Goodwood.