Suzuka, Vettel svela il suo progetto: Buzzin Corner

Da questo giovedì 21 settembre 2023, la Curva 2 del circuito di Suzuka si chiamerà ‘Buzzin Corner’, il nuovo progetto di Vettel sulla biodiversità

A Suzuka, la vigilia del weekend del GP Giappone, è stata caratterizzata dalla presentazione dell’ultimo progetto di Sebastian Vettel in tema ambientale.

Da quando ha lasciato la Formula 1 al termine della stagione 2022, Sebastian Vettel ha limitato le apparizioni pubbliche, preferendo concentrarsi sulla sua nuova vita fuori dalle piste, e a trattare tematiche a lui molto care legati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Al recente Goodwood Festival of Speed andato in scena a luglio, Sebastian Vettel ha guidato due vetture di Formula 1 alimentate da carburanti eco-sostenibili, come la McLaren MP4/7 e la Williams FW14B lungo lo storico percorso per cronoscalate. All’inizio del mese di settembre, ha guidato la sua Red Bull RB7 lungo il Nordschleife, alimentato con lo stessa tipologia di carburante.

Già da mercoledì, Vettel è presente sul circuito di Suzuka, per vedere la sua nuova iniziativa prendere forma, che promuove l’importanza degli insetti e delle biodiversità in generale. Nel 2021, Seb ha sponsorizzato un altro evento simili, con la costruzione di un hotel per insetti lungo il Red Bull Ring in Austria.

Malgrado un clima caldo torrido e afoso, piloti e team principal insieme al presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, si sono radunati per ammirare le casette degli insetti di Seb, installati all’interno della Curva 2, i cui cordoli sono stati appositamente colorati di nero e giallo. Ogni team ha aiutato a personalizzare il proprio hotel.

Vettel era presente e si è messo a disposizione, aiutando i piloti ad aggiungere rami e blocchi di legno negli hotel, e a dipingerle. Il 4 volte Campione del Mondo è apparso genuinamente toccato dalla reazione, e dalla partecipazione dei piloti che formano la griglia di partenza del 2023.

Seb: “L’ape ci aiuterà”

“Sono molto eccitato. Con questo progetto, voglio sensibilizzare sull’importanza e sulla questione della biodiversità,” ha dichiarato Seb, in un post sulla sua pagina Instagram nella giornata di mercoledì.

“L’ape è l’ambasciatore perfetto per noi, di questo progetto. Rende l’idea di quanto sia importante la biodiversità, in quanto rappresenta non soltanto l’ape, ma anche tutti gli altri insetti. Perciò, consideriamo l’ape un nostro ambasciatore. Ci aiuterà a diffondere questo importantissimo messaggio,” ha poi aggiunto Seb.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastian Vettel (@sebastianvettel)

“È molto eccitante, e c’è tanto lavoro e passione in questo progetto… Speriamo che sia soltanto l’inizio di altre iniziative e progetti, in tutto il mondo… esserci per la biodiversità, che non riguarda soltanto gli insetti, ma anche tutti gli animali. Ma, è molto di più di quello: si tratta di tutte le tipologie di piante, organismi, batteri. Inoltre, ciò che dobbiamo celebrare è la diversità, quindi non solo gli esseri umani, ma anche la natura. E noi dobbiamo proteggerla,” ha così lanciato il messaggio Sebastian Vettel.

Hamilton: “Fantastico Seb. Ma dobbiamo farlo tutti insieme”

Nella mattinata, a Lewis Hamilton è stato chiesto un parere sulle iniziative che Sebastian Vettel sta portando avanti in tema ambientale: “È fantastico vedere che abbia trovato il suo scopo. È fantastico avere Seb in questo weekend. Si è seduto e ha parlato a tutti i piloti dei suoi piani”.

“A essere onesto, nella storia dello sport, non conosco altri piloti che siano stati così schietti, tanto da mostrare la vera compassione sul mondo esterno a questa piccola realtà in cui viviamo. È davvero fantastico, che possa utilizzare il palco,” ha così spiegato Lewis Hamilton.

“Spero sempre che grazie a queste cose che sta facendo, per esempio, possa ispirare gli altri piloti nel fare qualcosa qui, o magari nel loro tracciato. Ma, abbiamo bisogno di farlo tutti insieme in questo mondo, per avere un impatto positivo; per diffondere amore, compassione, e continuare a sensibilizzare sui problemi. E ovviamente, ci sono milioni di problemi, che dobbiamo affrontare, tra cui la biodiversità”.

“Sta lavorando con le api qui, aumentando la consapevolezza di tutto ciò, nel weekend. Penso che sia un modo fantastico per accendere un po’ d’interesse e crescere la sensibilità della gente, e fargli capire che siamo tutti in questo insieme, e della loro importanza per il nostro ecosistema,” ha aggiunto il 7 volte Campione del Mondo di Formula 1.

I tifosi possono vedere gli hotel degli insetti, quando le vetture arriveranno alla Curva 2, da oggi chiamata anche ‘Buzzin Corner’, già a partire dalla prima sessione di prove libere in programma venerdì mattina alle 11.30 (ora locale in Giappone).