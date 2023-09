Verstappen: “Non sei un vero fan di Formula 1 se odi il dominio Red Bull”

Max Verstappen dice che “non sei un vero fan” se non apprezzi il dominio della Red Bull e lo vedi invece come un aspetto negativo per la Formula 1

La serie di 10 vittorie consecutive di Verstappen e Red Bull si è conclusa a Singapore, quando la squadra ha avuto un fine settimana negativo e l’olandese è riuscito a finire solo quinto.

Prima della vittoria di Carlos Sainz si era parlato molto del fatto che la serie di successi di Verstappen fosse negativa per lo sport e il pubblico televisivo, e anche il CEO di Liberty Media Greg Maffei aveva espresso tali sentimenti, quasi di odio verso Red Bull.

“Onestamente, non ho alcun interesse in questo”, ha detto. “Per me è stato semplicemente che siamo stati battuti, in modo molto chiaro. Non penso a cosa sia positivo per la F1“.

“Non penso che sia necessariamente negativo quello che stava accadendo alla F1, perché eravamo semplicemente migliori di tutti gli altri. E se la gente non riesce ad apprezzarlo, allora non sei un vero fan. Ma sì, è così che va.”

“Ecco perché ero anche molto rilassato perché non abbiamo giocato. Altre persone hanno fatto un lavoro migliore di noi, quindi ovviamente meritavano di vincere. Non dovrebbero vincere perché la gente dice che è noioso che stiamo vincendo.”

Red Bull punta a vincere tutte le gare restanti

Alla domanda sui suoi sentimenti dopo essersi perso a Singapore, ha detto: “Nessuna emozione. Voglio dire, abbiamo smesso di vincere per una gara. Prima di allora ne avevamo vinte 10 di fila. Naturalmente, mi sarebbe piaciuto vincere anche lì. Ma so anche che ci sarà sempre un giorno in quel fine settimana in cui non vinci, o le cose vanno male”.

“E sì, sfortunatamente, è stato quel fine settimana, ma andiamo avanti e riproviamo.”

Il capo della Red Bull Christian Horner ha chiarito che il team di Milton Keynes ha spostato tutta la sua attenzione alla ricerca e allo sviluppo sulla sua vettura del 2024, creando il potenziale per i rivali di colmare il divario nell’ultima parte della stagione.

Verstappen è però convinto di poter vincere tutte le restanti gare.

“I regolamenti non stanno cambiando molto”, ha detto l’olandese. “Naturalmente, avevamo già stabilito le nostre cose in termini di aggiornamenti“

“Ma continuo a pensare che da adesso in poi potremo vincere ogni singola gara, anche con le persone che porteranno aggiornamenti e cose del genere. È normale, quando alcune persone hanno avuto un inizio anno un po’ difficile vogliono imparare di più e continuano sullo sviluppo per un periodo di tempo più lungo”.

“Penso che sia quello che abbiamo fatto anche in passato. E poi forse qua e là potrebbero avere l’opportunità di vincere, ma penso ancora che la nostra macchina sia in grado di vincere ogni gara.”

Alla domanda se fosse sorpreso dal fatto che le altre squadre non abbiano colmato il divario in modo significativo nel corso della stagione, ha detto: “Sono rimasto più sorpreso all’inizio. Penso che tutti noi della squadra ci aspettassimo che fosse molto vicino”.

“Quindi, ovviamente, durante tutto l’anno, penso che sia una cosa abbastanza normale che le persone inizino a guardarsi intorno, a sviluppare le proprie idee e ad avvicinarsi. Ma per me, all’inizio è stato più sorprendente.”