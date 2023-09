Hamilton, dubbi su Red Bull: “Qualcosa non va”

Il sette volte campione del mondo, Hamilton, discute sulle povere prestazioni della Red bull credendo ci sia qualcosa nella squadra che non stia funzionando col suo solito andamento

Il confronto con la Red Bull si sa, segna sempre un riscontro piuttosto ‘amaro’. Con la squadra di Milton Keynes che festeggia anticipatamente la vittoria del titolo, si lascia poco spazio alla possibilità di far competere altre vetture. Proprio per questa serie infinita di vittorie , che il team inglese, “protetto” da non si sa quale entità divina, è capace di giungere alla perfezione ogni weekend. Ed è proprio in balia di questa perfezione che quando qualcosa non va per il verso giusto, la Red Bull arriva a far insospettire i rivali, alcuni dei quali, Lewis Hamilton.

Il pilota inglese si mostra diffidente nei confronti della squadra rivale, la quale sembra non sia riuscita a portare a casa i risultati sperati, o quantomeno avvicinarsi a quelli. “Io credo che se non sono trenta secondi avanti a tutti come il loro solito, vuol dire che qualcosa non va“, esordisce Lewis Hamilton. ” Come ha detto anche Perez, lo scorso weekend è stato difficile per loro, ma quella macchina doveva essere fenomenale. Sono stati fenomenali durante tutto l’anno. Hanno ormai superato a pieni voti tutte le piste.”

“Sarà bello vedere quella macchina in generale. Normalmente verresti qui per vedere il modo in cui viene eseguito un loro giro perfetto. L’intero team, insieme ai piloti sta svolgendo davvero un ottimo lavoro con quello che hanno tra le mani. Sarà interessante vedere l’andamento di questo weekend. Speriamo di avvicinarci e che soprattutto non ci diano un distacco di trenta secondi”. Di fatti, vogliamo ricordare come i risultati della Mercedes non siano stati i migliori nella gara del Giappone dello scorso anno. Con due vetture eliminate entrambe dalle prestazioni della Ferrari e della Red Bull, le speranze di Hamilton risultano del tutto valide.