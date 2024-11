Supermercato, quando aprire il bagagliaio configura reato penale | Vai a fare shopping natalizio e ti arrestano

Vai al supermercato e per aprire il bagagliaio commetti un reato penale. Lo shopping natalizio ti potrebbe costare molto più caro di quello che tu possa pensare.

Da oggi fino al nuovo anno i supermercati saranno letteralmente presi d’assalto. Si va alla ricerca dell’offerta migliore sia per quello che riguarda i generi alimentari, che quelli che sono i possibili regali, per le persone care. Ma attenzione, senza nemmeno accorgersene, è possibile che si commetta un reato con la sola apertura del bagagliaio.

Vita dura per i malati dello shopping natalizio, il rischio è quello di finire dentro a una causa penale, per cui occorrerà affidarsi solo al miglior avvocato in piazza.

Sembra proprio che inavvertitamente, si possa aprire il bagagliaio e ledere quelli che sono i diritti di altri cittadini che sono presenti nello stesso posto.

Considerando la crescente attenzione che si sta avendo nei confronti del rispetto dei diritti altrui, sembra semplice intuire quanto sia importante conoscere i casi in cui si rischia veramente grosso. Alcuni comportamenti vengono messi in atto, senza che ci se ne renda conto.

Quando il parcheggio diventa pericoloso

Parcheggiare è forse una delle manovre più complesse che un automobilista può fare al volante della propria automobile. Ma arrivare a far esprimere la Corte d’Appello a riguardo sembra essere alquanto esagerato, eppure è esattamente quello che è successo e il motivo sembra essere meno banale di quello che si possa immaginare. I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla situazione che si era venuta a creare nel momento in cui l’automobilista aveva provveduto a un parcheggio alquanto azzardato.

Mantenere una certa distanza nel momento in cui si procede con la manovra di parcheggio è molto più importante di quello che si possa credere. Non rispettarla espone al rischio che si possa essere addirittura citati in giudizio e le pene potrebbero non essere leggere come si crede.

Si configura un reato da perseguire

Se parcheggiando si ostruisce il passaggio a una vettura allora quello che si prospetta a un reato di violenza privata. Non è il giudizio comune, troppo esagerato a determinarlo, ma bensì, la Corte di Appello e in precedenza la Cassazione. Il rischio che si corre è molto più elevato di quello che ingenuamente si crede. Quindi è importante evitare manovre azzardate che per parcheggiare ci portano a pochi centimetri dalle altre vetture.

Questo vale anche se il passaggio viene ostruito per pochi minuti. Il reato si configura anche nel caso in cui si impedisca il passaggio in strade pubbliche o provate. In questi specifici casi è possibile addirittura chiamare la polizia e avvalersi dell’intervento del carro attrezzi per rimuove la vettura. Successivamente si provvederà al procedere con una querela.