La nuova legge è appena entrata in vigore e ancora non l’hai fatto | Al prossimo controllo perdi 300€ secchi

L’inverno è alle porte e con esso arriva l’obbligo di equipaggiare la propria auto con pneumatici invernali o all season

È arrivato il momento di controllare le gomme della tua auto! La nuova normativa sul cambio degli pneumatici è entrata in vigore e non ammette deroghe. Se ancora non hai provveduto a sostituire le gomme estive con quelle invernali (o le quattro stagioni), preparati a delle spiacevoli sorprese. A partire dal 15 novembre 2024 è obbligatorio circolare con pneumatici invernali o all season. Questo significa che se vieni fermato dalle forze dell’ordine con le gomme estive, rischi una multa salata: si parla di 300 euro e la decurtazione di due punti dalla patente. Ricorda che la profondità minima consentita del battistrada è di 1,6 mm. Un battistrada usurato compromette seriamente le prestazioni delle gomme, soprattutto sul bagnato e sulla neve.

Gomme invernali o all season?

Se abiti in una zona con inverni rigidi e frequenti nevicate, le gomme invernali sono sicuramente la scelta migliore. Se invece vivi in una zona con inverni miti e poche precipitazioni, le gomme all season potrebbero essere sufficienti. Le gomme invernali sono progettate specificamente per garantire un’aderenza ottimale su strade ghiacciate, innevate o semplicemente bagnate e fredde. Grazie alla loro mescola più morbida e al disegno del battistrada con lamelle più profonde, offrono maggiore aderenza, minor rischio di aquaplaning e una migliore manovrabilità. Le gomme all season offrono un buon compromesso tra prestazioni invernali ed estive, ma non sono performanti come le gomme invernali in condizioni climatiche particolarmente severe. La scelta tra le due dipende dalle proprie esigenze e dalle condizioni stradali che si affrontano abitualmente. È consigliabile rivolgersi a un gommista di fiducia per una consulenza personalizzata.

Quando è obbligatorio cambiare le gomme?

Dal 15 novembre al 15 aprile: questo è il periodo in cui è obbligatorio circolare con pneumatici invernali o all season. E’ consentito montare le gomme invernali a partire dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 aprile.

Attenzione però perché alcune regioni potrebbero prevedere ordinanze specifiche, con date di inizio e fine dell’obbligo leggermente differenti. Informati sempre sulle disposizioni locali. Non sottovalutare l’importanza di avere pneumatici adeguati alla stagione. Guidare con gomme estive in inverno aumenta notevolmente il rischio di incidenti, mettendo a repentaglio la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Oltre alla multa, chi viene sorpreso a circolare con pneumatici estivi durante il periodo invernale rischia una decurtazione di 2 punti dalla patente e il ritiro del libretto di circolazione.