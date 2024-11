Nuova segnaletica orizzontale, se vedi una striscia rossa in mezzo alla carreggiata il messaggio è chiaro | La stanno mettendo ovunque

Massima attenzione per la nuova segnaletica stradale, sempre più presente in mezzo alla carreggiata. Ciò che si deve sapere.

Vuoi perché alla guida ormai diamo tutto per scontato, vuoi per una mancata documentazione che rima con informazione, molti automobilisti sono rimasti spiazzati dalla nuova segnaletica orizzontale, non riuscendo ancora a capire né di che si tratta né come comportarsi.

Magari può diventare il motivo per tornare sul pezzo e farci porre l’attenzione su di un aggiornamento importante, perché la segnaletica, o l’insieme di segnali che un automobilista può trovare sulla strada, è molto più ampia di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare.

Secondo gli ultimi sondaggi sono tra i 400 e i 500 i segnali stradali riconosciuti, a questi vanno aggiunti altri che vengono utilizzati senza essere riconosciuti. Un numero imponente. Ormai sono stati ribattezzati segnali fantasma. Di che si tratta?

È una segnaletica particolare, viene utilizzata senza che i condicenti di veicoli ne venga messi al corrente, per vari motivi: a volte è in fase di sperimentazione sulle strade dell’Unione Europea, altre specifica nonché prerogativa di qualche Comune, per risolvere qualche sua peculiarità, ovviamente nel rispetto e all’interno delle norme vigenti.

Segnaletica, quella sottile linea rossa

In molte strade dell’Unione Europea, ormai in Spagna, tanto per fare un esempio, è pieno ma la stanno mettendo ovunque, c’è una sottile linea rossa tra una carreggiata e un’altra, come per rafforzare il divieto di sorpasso.

L’idea sta funzionando, per questo il numero è destinato ad aumentare, più di quanto stia già accadendo. Attenzione, però, potremmo trovarci di fronte anche a un altro tipo di linea rossa. Che magari corre longitudinalmente lungo una delle carreggiate di alcune strade.

Attenzione alla linea rossa

C’è chi sta usando quella linea rossa in mezza alla carreggiata. E qui il discorso cambia. Non è più un semplice rafforzamento di qualcosa di già esistente, in questo caso va intesa come un alert. Sì, vuol dire che in quella strada, in cui le autorità locali del traffico ricordano a tutti gli automobilisti altro.

Quella è una strada pericolosa, dove c’è un alto tasso di incidenti. Una segnaletica orizzontale che ha piacevolmente colpito, e in uso da tempo, sulle strade del Sudamerica. Ora lo stanno facendo in Spagna, un domani non molto lontano potrebbe essere disegnata anche in Italia, con il chiaro intento di ridurre gli incidenti. Meglio farci caso, alzeremo la soglia dell’attenzione. E magari un giorno verrà tolta, proprio perché non costituisce più un problema a livello di indicente.