Superbollo auto, con il mio nuovo trucco non lo pago più | Mi compro i bolidi e li mantengo per due spicci

Svolta per il Superbollo auto, l’ideatore del trucco spopola sul web. Così puoi mantenere le super auto pagando poco o niente.

C’è chi lo chiama addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. È una imposta indiretta aggiuntiva alla tassa automobilistica mal digerita da molto proprietari di auto o veicoli, che si trovano a pagare ulteriormente per i loro bolidi. Determinati bolidi.

Sono quei veicoli per il trasporto promiscuo di cose e di persone, dotati di una potenza superiore a 185 kW. Il Superbollo auto, introdotta per la prima volta nel 1976 sui veicoli alimentati a gasolio, abolito nel 2005 e poi parzialmente reintrodotta nel 2007, torna a far parlare di sé.

È tecnicamente una tassa di proprietà dei veicoli e come tale chi rientra in questi confini è tenuto al versamento di una certa cifra: 20 euro/kw per ogni kw al di sopra della soglia di 185. Un importo che diminuisce all’aumentare dell’anzianità.

Quindi si passerà da 20 a 12 euro/kw dopo cinque anni dalla data di costruzione (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), 6 euro/kw dopo dieci anni dalla data di costruzione, fino 3 euro/kw dopo 15 anni dalla data di costruzione. E poi?

Per calcolare l’importo

Premesso che è obbligatorio utilizzare il cosiddetto “Modello F24 elementi identificativi” per pagare il Superbollo, per calcolare l’importo è possibile utilizzare una funzione presente direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate, che fornisce anche la possibilità di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall’utente.

Tutto ciò può essere ovviato non pagando nulla. Sì, niente di illegale, questo va premesso. Ma ci sono dei casi in cui l’esenzione dal pagamento del Superbollo può essere goduto dagli automobilisti. Quali sono questi casi.

Superbollo no grazie

Il primo caso è puntare sulle auto d’epoca, proprio in considerazione Un importo che diminuisce all’aumentare dell’anzianità. Se dopo 15 dalla costruzione del veicolo si paga 3 euro/kw. Dopo venti anni si arriva a zero.

Da Salvatore Aranzulla, un altro “trucco”. “Una soluzione alternativa in grado di farti risparmiare gran parte dell’importo del Superbollo è quella di acquistare una Youngtimer”. Le auto elettriche, inoltre, sono esentate dal pagamento sia del bollo auto che dell’imposta aggiuntiva durante i primi cinque anni di immatricolazione. “Se non vuoi rinunciare a un’automobile con motore termico, un’alternativa per risparmiare sul pagamento del Superbollo è quella di acquistare un’auto ibrida – continua Aranzulla – oppure un’auto con targa estera, leggendo bene il suo regolamento”. Altre auto esenti dal pagamento del Superbollo sono quelle destinate alla mobilità dei cittadini portatori di handicap. “Attenzione – chiosa Aranzulla – questa esenzione, però, è soggetta a specifici requisiti e limitazioni, e non copre automaticamente il Superbollo”.