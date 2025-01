Limiti di velocità verdi: i nuovi ‘segnali pilota’ che sta adottando mezza Europa | Tutti in tilt quando li vedono

In Spagna arriva la segnaletica verde - 20minutos.es - f1world.it

Continua incessante la lotta alle infrazioni e soprattutto la ricerca di metodi efficaci per aumentare la sicurezza sulle strade.

E se in Italia ci ha pensato il Ministro Matteo Salvini, numero uno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a varare il chiacchieratissimo quanto però utile nuovo Codice della Strada, in tutta Europa le varie amministrazioni non sono da meno.

Tra queste spiccano le autorità spagnole, dove la Direzione Generale del Traffico (DGT) introduce continuamente miglioramenti sulle strade di tutta la Spagna per aumentare la sicurezza stradale. Per questo motivo l’ente iberico aggiorna costantemente le misure di sicurezza e le informazioni per i cittadini, come il catalogo della segnaletica che gli autisti possono consultare. Infatti, solo poche settimane fa si sono aggiunti nuovi segnali che inizieranno ad essere presenti molto presto.

Una misura più che necessaria, dal momento che sono sempre più numerosi i segnali che automobilisti e motociclisti trovano sulle strade e di cui ignorano completamente il significato perché non li hanno mai visti prima.

Questa situazione si verifica perché la DGT sta installando un numero maggiore di cosiddetti segnali pilota, che al momento costituiscono un mistero per quasi tutti gli utenti ma che stanno acquisendo grande importanza nella regolamentazione dell’organizzazione.

Cosa sono i segnali pilota

I segnali pilota non sono altro che segnali di prova e segnaletica orizzontale che la DGT ha implementato in alcuni punti della rete stradale spagnola per esaminarne l’efficacia tra gli automobilisti e studiare la loro possibile integrazione nella regolamentazione della circolazione. Ce ne sono di tutti i tipi, da quelli legati alla velocità ad altri che hanno a che fare con aspetti totalmente diversi.

Nella legislazione spagnola che regola la circolazione stradale ci sono più di 400 segnali, una cifra che potrebbe aumentare in modo molto significativo quest’anno 2025 se la DGT considererà positivi i test che sta facendo con questi segnali pilota.

La mobilità cambia di continuo

Negli ultimi mesi si sono visti sulle strade spagnole numerosi segnali di questo tipo, anche a causa della tremenda trasformazione della mobilità urbana ed interurbana avvenuta ormai da tempo.

In questo modo, nei centri urbani delle grandi città sono stati visti segnali relativi alle zone a bassa emissione (ZBE) istituite nelle metropoli , nonché alcuni dal design curioso che ha lasciato perplessi gli utenti che si sono imbattuti in essi. Il fatto che siano installati non significa che verranno inseriti nella normativa, ma semplicemente che la DGT sta verificando se servano a migliorare la Sicurezza Stradale su tutte le strade.