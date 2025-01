Svolta in Italia per i limiti della velocità. Tutto ciò che è cambiato con la nuova legge 3×1: non è tutto un salasso. Tutt’altro.

Non tutti i paesi dell’Unione Europea hanno gli stessi limiti di velocità. C’è chi non ce li ha proprio, per esempio, come la Germania. Più in generale esistono tre ma anche quattro tipologie di limiti di velocità, a seconda del tipo di strada su cui si sta andando, all’interno delle città, a carreggiata singola e autostrade.

In alcuni paesi, c’è un altro tipo, a doppia carreggiata o superstrada. Fuori dalle aree edificate, il limite di velocità massimo per i rimorchi è solitamente di 70-90 km/h. Sulle autostrade varia da 80 a 130 km/h. In alcuni paesi ci sono eccezioni ai limiti di velocità per le auto con rimorchi. Ad esempio, i rimorchi con determinati permessi o adesivi da 100 km/h possono guidare a 100 km/h fuori dalle città e sulle autostrade. In altri paesi, come Belgio e Francia, sono persino consentite velocità superiori a 100 km/h.

Più in generale ci sono circa 40 Paesi europei con probabilmente 40 tipi di regolamenti. Le regole in ogni paese potrebbero non essere fondamentalmente diverse, ma quando si tratta di multe, i dettagli possono essere critici.

Ad esempio, alcuni paesi hanno limiti di velocità speciali per i semirimorchi, mentre altri no. Anche nelle aree edificate ci sono a volte regole diverse per i camion e fuori dalle aree edificate il limite di velocità sulle strade rurali varia da 60 a 90 km/h. Il primo consiglio è la documentazione, onde evitare sanzioni amministrative. Il secondo? Prestare sempre attenzione alla segnaletica stradale nei rispettivi Paesi.

Italia, via al cambiamento

In Italia, per esempio, si è deciso per il cambiamento. Al di là delle critiche per il Codice della Strada by Matteo Salvini, le nuove regole di chi supera i limiti prevedono un innalzamento delle sanzioni in città, più specificatamente per i recidivi.

Unificazione delle sanzioni a distanza, come descritto da un recente report del Sole 24 Ore che spiega precisamente la nuova legge 3×1. Che ha prodotto sì un aumento delle sanzioni amministrative, ma anche dei vantaggi da tenere in considerazione.

L’approvazione della nuova legge

Con l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza stradale che modifica il Codice della Strada, ci sono delle novità da tenere in considerazione: aumentano le sanzioni amministrative e in alcuni casi ci sono anche sanzioni accessorie. E fin qui tutto abbastanza prevedibile.

Attenzione però alla classica eccezione che conferma la regola, la quale si manifesta in questo contesto nel cosiddetto il beneficio dell’unificazione, ossia quando più violazioni di limiti di velocità avvengono tramite autovelox, su un tratto di strada di competenza dello stesso ente proprietario o gestore. È qui che c’è il mini sconto: in questo caso ci sarà una sanzione sì aumentata di un terzo, ma una sola.