Ferrari su Sainz: lo spagnolo correrà in Australia?

A ridosso del GP d’Australia la scuderia Ferrari ha emanato un aggiornamento sulle condizioni di Carlos Sainz, assente a Jeddah per un’appendicite

Ferrari ha rilasciato alcune informazioni riguardo lo stato di salute di Carlos Sainz in vista del GP d’Australia. Lo spagnolo ha dovuto infatti rinunciare al weekend di gara in Arabia Saudita a seguito di un intervento chirurgico dovuto a un’appendicite. Al suo posto è subentrato il debuttante britannico Oliver Bearman, che a soli 18 anni e 10 mesi diventa il più giovane pilota Ferrari della storia, oltre che il più giovane pilota a ottenere punti nella massima categoria.

Nonostante lo scalpore suscitato da Bearman al suo debutto, la Ferrari ha annunciato il ritorno del madrileno, che all’Albert Park affiancherà il compagno di squadra Leclerc. “Si prevede che Carlos Sainz tornerà a Melbourne, dopo aver dovuto saltare Jeddah per l’appendicite”, si legge in un comunicato della squadra. “Lui e il compagno di squadra Charles Leclerc molto probabilmente combatteranno per le prime posizioni, come hanno fatto nei round precedenti”.

Una Ferrari competitiva

Nel frattempo il Team Principal Frederic Vasseur prevede una Ferrari competitiva sul circuito australiano, che darà del filo da torcere alla rivale Red Bull. Il team di Maranello ha dimostrato di essere una solida seconda forza, con due terze posizioni conquistate da Sainz e Leclerc, rispettivamente in Bahrain e in Arabia Saudita. Ferrari si aspetta dunque di trovarsi a lottare per le prime posizioni, visto il circuito favorevole alle caratteristiche della monoposto.

“La pista dell’Albert Park è una delle preferite dei piloti e la Ferrari qui ha sempre goduto di molto supporto“, ha dichiarato Vasseur. “Ci aspettiamo di essere vicino la cima della classifica in questa pista, che potrebbe produrre un ordine gerarchico simile a quello visto a Jeddah. Intendiamo adottare un approccio aggressivo con l’obiettivo di mettere pressione alla Red Bull, che ha vinto le prime due gare”, ha così concluso il team principal del Cavallino Rampante.

Lavinia Masciocchi