Subaru Legacy Turbo gira sul circuito a 220 km/h di media per 100.000 km sparati senza sosta | È Guinness dei primati

La leggendaria berlina giapponese ha macinato chilometri a velocità supersoniche, stabilendo un nuovo incredibile record

In un’impresa che ha dell’incredibile, una Subaru Legacy Turbo è riuscita a percorrere ben 100.000 chilometri a una velocità media di 220 km/h, senza mai fermarsi. Un’autentica maratona su circuito che ha consacrato questa vettura come una delle più affidabili e performanti mai prodotte. Sottoposta a uno stress test estremo su un circuito appositamente allestito, la Legacy Turbo ha dimostrato una resistenza e una potenza fuori dal comune. Dietro questo record si cela un lavoro di preparazione meticolosa da parte del team di ingegneri e tecnici Subaru, che hanno ottimizzato ogni aspetto della vettura. Ogni componente meccanica, dall’efficientissimo motore boxer turbo alla robusta trasmissione integrale simmetrica permanente, ha superato brillantemente la prova, confermando la fama di robustezza e affidabilità del marchio Subaru.

Un record da Guinness dei Primati

Mantenere una velocità media di 220 km/h per 100.000 chilometri è un’impresa titanica, che richiede una perfetta sincronia tra motore, trasmissione e aerodinamica. Un traguardo che premia anni di ricerca e sviluppo da parte della casa automobilistica giapponese, sempre attenta a offrire ai propri clienti vetture dal carattere sportivo e al tempo stesso estremamente affidabili. Questo straordinario risultato è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei Primati, sancendo così l’ingresso della Subaru Legacy Turbo nel gotha delle auto più performanti al mondo. Il sistema di raffreddamento, ad esempio, è stato progettato per far fronte alle elevate temperature generate dal motore durante la prova, evitando il rischio di surriscaldamento. Anche l’aerodinamica della vettura ha giocato un ruolo fondamentale, contribuendo a ridurre la resistenza all’avanzamento e a migliorare la stabilità alle alte velocità.

L’impatto culturale

La Subaru Legacy Turbo ha dimostrato di essere una vera e propria leggenda, capace di sfidare i limiti e di stabilire nuovi standard nel mondo dell’automobilismo. Un’auto che ha fatto la storia e che continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Questo record stabilito il 21.01.1989 rappresenta un vero e proprio caso di studio per l’ingegneria automobilistica. Gli ingegneri Subaru sono riusciti a creare una vettura in grado di sopportare sollecitazioni estreme per un periodo prolungato. La Legacy Turbo è diventata un’icona per gli appassionati di auto sportive, un simbolo di ciò che si può ottenere attraverso la passione e la determinazione. Il record ha avuto un impatto significativo sull’immagine del marchio Subaru, associandolo a concetti come performance, affidabilità e innovazione.