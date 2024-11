Giubbotto imbottito al volante: da ora in avanti non puoi indossarlo | Provoca il letale ‘effetto sottomarino’

Al volante viene vietato l’utilizzo del giubbotto imbottito. Si rischia quello che comunemente viene indicato come ‘effetto sottomarino’.

Adesso il codice della strada ti dice anche come ti devi vestire quando ti metti al volante. Il vero compito delle regole che vengono imposte agli automobilisti, è quello di garantire la maggior sicurezza possibile a tutti gli utenti della strada.

Quindi, se si interviene sull’abbigliamento che si utilizza nel caso in cui ci si mette al volante, le motivazioni sono da ricercarsi proprio nella possibilità di avere maggiori sicurezza nel momento in cui ci si mette al volante.

Sappiamo bene quanto a volte l’abbigliamento che scegliamo può essere influente sulle nostre azioni quotidiane. In particolare quando ci si sente estremamente impacciati e costretti all’interno di un abbigliamento che non è congeniale all’attività che si sta svolgendo, le problematiche possono essere notevoli.

Considerando che troppo spesso le distrazioni sono a causa di incidenti anche mortali, era ovvio che si intervenisse anche sul modo di vestirsi che viene adottato dall’automobilista.

Nei mesi freddi è vietato il giubbotto

Ormai l’inverno ha deciso di bussare alla nostra porta. Questo vuol dire che inizieremo tutti ad indossare un abbigliamento molto più pesante e il must Have di chiunque voglia affrontare il gelido freddo invernale, è sicuramente il giubbotto imbottito. Comodo e confortevole, ci permette di contrastare efficacemente il freddo dei prossimi mesi. Ma gli esperti ci dicono che in automobile dovremmo toglierci obbligatoriamente il giubbotto che indossiamo.

Questo preoccupa non può con l’automobilista, che dovrà utilizzare il riscaldamento della vettura, per evitare di accusare il freddo. La prima domanda che ci si pone è quanto questo influirà effettivamente sulla spesa del carburante, ma nonostante ciò si rivela indispensabile togliere il giubbotto prima ancora di salire in macchina. In realtà, i veri esperti di sicurezza ci dicono che occorrerebbe toglierlo anche ai nostri bambini prima di mettere le loro seggiolino auto. Il rischio di quello che comunemente viene chiamato effetto sottomarino, è veramente molto alto.

Con il giubbotto, metti la tua vita a rischio

Quando si parla di effetto sottomarino, ci si riferisce al caso in cui non si riesca ad indossare nel modo corretto la cintura di sicurezza, per via della presenza di indumenti troppo ingombranti, come appunto il giubbotto imbottito. Proprio per questo motivo è opportuno toglierlo prima di mettersi al volante e quindi indossarlo nuovamente una volta scesi dall’automobile.

In caso di urto violento, se la cintura non è posizionata nella maniera giusta, si rischia di essere sbalzati in avanti o di scivolare al di sotto del volante sbattendo su di esso sul cruscotto. Si tratta di una questione di sicurezza quindi, in Spagna che viene trovato con un abbigliamento che dalle forze dell’ordine non è ritenuto idoneo alla guida, rischia delle multe estremamente salate.