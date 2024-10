Strisce pedonali, multe e pene severissime per chi non si ferma | Dai 600€ ai 18 anni di galera, il cds non fa sconti

Il nuovo Codice della Strada fa una vera e propria strage. Sono previste delle salatissime multe se non si lascia attraversare sulle strisce pedonali.

Il Nuovo Codice della Strada impone all’automobilista di prestare attenzione a un gran numero di regole che dovrebbero riuscire a rendere le strade molto più sicure. Questo è il motivo per cui, proprio negli scorsi mesi c’è stato un lungo e difficile lavoro per andare a modificare la normativa.

L’Unione Europea ha chiesto ad ogni suo stato di lavorare sulle proprie strade per avere una netta riduzione degli incidenti, soprattutto nel caso in cui essi siano mortali.

Ovviamente quando si parla di Codice della Strada e si sicurezza stradale non ci si riferisce solo ed esclusivamente alle automobili, ma anche ai pedoni e a tutti gli utenti della strada. Per ognuno di loro ci sono regole ben precise che siano in grado di evitare di mettere in pericolo chiunque.

Particolare attenzione nei confronti, soprattutto dei passaggi pedonali e della sicurezza nascosta dietro di esse. Le sanzioni previste sono veramente salate, ma di certo non potrebbe essere altrimenti, considerando anche la maggiore fragilità degli utenti che camminano in strada a piedi.

Pedoni e precedenza

Probabilmente sulla questione dei pedoni sulle strisce pedonali occorre fare innanzitutto un po’ di chiarezza. I pedoni che si trovano sulle strisce pedonali hanno la precedenza e questo impone agli automobilisti di fermarsi immediatamente per lasciarli attraversare. Una regola, che ovviamente, vale solo ed esclusivamente sulle strisce pedonali per questo si chiede molta attenzione.

Ma se oltre alle strisce ci fosse un semaforo, il pedone e l’automobilista dovrebbero rispettare quella inazione evitando di creare problematiche. Il pedone che non rispetta tale indicazione può essere multato proprio come l’automobilista, con una sanzione che va dai 25 euro dino ai 100 euro.

Investire un pedone e le conseguenze sull’automobilista

Quando non si da la precedenza ai pedoni è possibile che per una semplice vista si possa far del male a un pedone. Se si investe qualcuno ci sono delle conseguenze sia penali che civili. Infatti la normativa prevede una multa oltre alla possibilità di finire in galera molto a lungo.

Se il pedone muore dopo essere stato investito quello che si rischia per omicidio stradale è di 18 anni, con ritiro della patente. La sanzione prevista arriva fino a 625 euro per non aver rispettato l’obbligo di precedenza per i pedoni.