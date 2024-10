100€ di multa per fare rifornimento in autonomia al self service | Col nuovo obbligo puoi farla solo sotto la sorveglianza del benzinaio

Se fate rifornimento da soli al self service potreste ricevere una multa di 100€ se non rispettate le regole. Scatta l’obbligo della sorveglianza del benzinaio, ma cosa vuol dire?

La vita si evolve alla velocità di un battito di ciglia, in quanto nel corso dei decenni siamo arrivati a un’autonomia tale che se pensiamo alla vita che facevano i nostri nonni o bisnonni per esempio, quasi stentiamo a crederci. Molto spesso diamo tutto per scontato, per questo motivo dovremmo soffermarci maggiormente sulle concessioni ottenute.

Questo perché, nulla è duraturo e se non facciamo attenzione o se non rispettiamo le regole, sono molte le cose che potrebbero portarci via. Il discorso carburante segue la medesima via, in quanto in passato era impensabile poter fare rifornimento da soli.

Soltanto il benzinaio poteva farlo, poi via via, andando avanti sono nate le stazioni self service, dove il cittadino ha iniziato a servirsi da solo, pagando di meno sul conto finale. Eppure, se non rispettate le norme, con il nuovo obbligo, potreste ricevere una multa di 100 €.

Cosa de sapere quando si fa carburante

Fare rifornimento di carburante per la propria automobile è obbligatorio in quanto è il solo metodo per potersi spostare da un luogo all’altro in completa autonomia. Eppure molto spesso, i guidatori dimenticano che stanno maneggiando liquidi altamente infiammabili durante questa procedura e dimenticano totalmente le regole imparate a scuola guida sull’atteggiamento corretto da tenere quando si svolge questa pratica così delicata.

Sia che fate carburante da soli sia che vi affidate al professionista del settore, è fondamentale spegnere sempre il motore quando ci si accinge a fare benzina/diesel, inoltre non bisogna mai fumare (sembrerà scontato dirlo ma per molti non lo è) e non bisogna assolutamente usare lo smartphone mentre si maneggia la pompa. Tutto questo perché è facile fare scintille che possono far partire un incendio in pochi secondi.

Le pompe self service

Oltre a tutte le regole spiegate nel paragrafo precedente, sappiate che c’è anche un’altra cosa che dovete sapere quando fare rifornimento alla pompa del self service. Se non sarete sottoposti a un’adeguata sorveglianza, rischiate una multa di 100€ che può aumentare qualora foste colti in flagrante mentre fumate o usate addirittura il telefono.

Questa multa vi verrà recapitata quando andrete a fare rifornimento delle stazioni di servizio non idonee al self service, se privi di cartello e delle giuste raccomandazioni su come procedete per non parlare dei vari sistema di sicurezza che dovranno necessariamente essere nei paraggi. Ci sono alcune circostanze per cui la sorveglianza del personale è fondamentale, per questo motivo è bene che vi rechiate soltanto dove siete abilitati a fare rifornimento in autonomia.