STOP auto, adesso in queste città sono abolite tutte: ma puoi muoverti GRATIS dappertutto tutti i giorni | Sbrigati a fare la domanda

La “guerra” agli automobilisti prosegue senza quartiere: ora rischiano tutti, ma spunta l’alternativa a costo zero.

Anche nel 2025 buona parte dei Comuni italiani hanno adottato il provvedimento delle “domeniche ecologiche”. Una consuetudine per provare a ridurre l’inquinamento e in particolare l’emissione delle cosiddette polveri sottili.

L’intento è quello di migliorare la vivibilità delle strade cittadine nel giorno della settimana dedicato al relax, e nel quale le vie tendono a riempirsi soprattutto di famiglie e bambini.

La “persecuzione” nei confronti delle auto potrebbe però proseguire sotto forma di divieti ancora più stringenti e duraturi rispetto a quello delle domeniche senz’auto. Lo spauracchio di veri e propri blocchi di legge inizia infatti a prendere forma.

Fino al 2030, anno in cui in commercio ci saranno solo le elettriche, tutto potrà succedere, tra incentivi e iniziative volte a favorire l’utilizzo di mezzi non inquinanti e a liberare le vie cittadine dai fastidi del traffico.

Auto? No grazie: da oggi ci si può spostare GRATIS in città sui mezzi pubblici

A questa idea è pervenuto l’assessorato ambiente del Comune di Vicenza, che dallo scorso 1° gennaio ha dato vita ad un’iniziativa originale quanto coraggiosa. Fino al 30 aprile, infatti, grazie alla partnership con Società vicentina trasporti, sarà possibile ottenere abbonamenti gratuiti ai bus urbani. Seppure non per tutti.

L’assessore all’ambiente Sara Baldinato ha spiegato che, in base ai dati forniti dalla Regione Veneto, il 27,3% dell’inquinamento dell’aria dipende dal trasporto su strada. Da qui l’ideazione di un progetto riservato ai possessori di auto inquinanti e volto anche a far scoprire i vantaggi anche economici dati dalla possibilità di coprire il tragitto casa-lavoro attraverso il trasporto pubblico locale.

Il Comune paga, tu ti sposti senza pagare, ma non in macchina: ecco come fare

Ma in cosa consiste nel dettaglio l’iniziativa? Il progetto prevede un intervento di 8.000 euro da parte del Comune e di altri 8.000 euro da parte di Svt a sostegno dell’acquisto di abbonamenti bimestrali del trasporto locale per le linee urbane gratuiti per chi è in possesso di veicoli inquinanti che non risultino abbonati nel corso del 2024.

Gli abbonamenti bimestrali messi a disposizione dal Comune sono stati 200, pertanto era necessario fare richiesta urgente per evitare di venire “bruciati” dai concittadini folgorati dalla possibilità di sperimentare per tre mesi a costo zero l’efficacia e la fattibilità del trasporto locale per recarsi al lavoro. Presentandosi presso lo sportello di Società vicentina trasporti con un documento di identità verrà richiesto di compilare un’autocertificazione per dichiarare le caratteristiche del veicolo di proprietà, che verranno poi verificate dai controlli dell’Amministrazione comunale.